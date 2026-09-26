البيت الأبيض يصعد نزاعه مع وسائل الإعلام ويستبعد CNN من رحلة ترامب

منع البيت الأبيض شبكة CNN من السفر على متن طائرة الرئاسة (Air Force One)، السبت، وهي المهمة التي كانت الشبكة ستؤديها في إطار تغطيتها لأنشطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نيابة عن الشبكات التلفزيونية الكبرى.

وكان من المقرر أن تسافر CNN على متن الطائرة خلال رحلته إلى ولاية تينيسي لحضور مباراة كرة قدم، وذلك ضمن المجموعة الصحفية التلفزيونية المشتركة التابعة للبيت الأبيض؛ وهي مجموعة صغيرة ومتناوبة من الصحفيين تتولى تغطية تحركات الرئيس في الأماكن المحدودة المساحة، وتشارك المعلومات التي تجمعها مع الشبكات التلفزيونية الأخرى.

وتُعد هذه الخطوة -التي أُعلن عنها مساء الجمعة، في بيان للبيت الأبيض يوضح جدول أعمال الرئيس- أحدث إجراء تتخذه إدارة ترامب ضد CNN والصحفيين المعتمدين لدى البيت الأبيض بشكل عام.

ولم يتم الإعلان عن أي وسيلة إعلامية بديلة لـ CNN، مما يعني عدم وجود تغطية تلفزيونية مشتركة لرحلة الرئيس.

وكان ترامب أعلن الأسبوع الماضي حظر دخول شبكتي CNN وMSNBC وموقع Politico إلى البيت الأبيض.

وأدى ذلك الإجراء أيضًا إلى منع CNN من السفر على متن طائرة الرئاسة وأداء مهامها المقررة ضمن المجموعة الصحفية المشتركة عندما سافر ترامب لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وفي وقت لاحق، أصدر قاضٍ حكمًا يمنع الإدارة من تنفيذ قرار حظر المؤسسات الإعلامية الثلاث من دخول البيت الأبيض، وأمر بإعادة أوراق الاعتماد للصحفيين المتضررين.

ومع ذلك، ظل وضع المجموعة الصحفية المشتركة التابعة للبيت الأبيض غامضًا وغير محسوم.

وعقب حظر CNN، رفضت الشبكات التلفزيونية الأخرى -وهي Fox وNBC وABC وCBS- أداء مهامها في المجموعة المشتركة حتى تتم استعادة نظام الوصول المعتاد.

غير أن التغطية المعتادة استؤنفت الجمعة، حيث شاركت CNN ضمن المجموعة الصحفية خلال زيارة ترامب والزعيم الصيني شي جين بينج إلى مبنى الأرشيف الوطني.

ولم يتضح بعد كيف ستؤثر خطوة البيت الأبيض على الدعاوى القضائية التي رفعتها CNN وMSNBC وPolitico.

وكان المحامي الخارجي الممثل لـ CNN صرح سابقًا للمذيع جيك تابر، بأنه يعتقد أن إعادة السماح لهذه المؤسسات الإعلامية بالدخول تشمل أيضًا المشاركة في المجموعة الإعلامية المخصصة لتغطية البيت الأبيض.

ومنح القاضي المؤسسات الإخبارية مهلة حتى يوم الاثنين، لتقديم طلب للحصول على أمر قضائي أولي، وهو ما من شأنه أن يعلّق الحظر الذي توعد به ترامب لفترة زمنية أطول.

وامتنع متحدث باسم CNN عن التعليق، كما تواصلت الشبكة مع البيت الأبيض للحصول على تعقيب.

وكانت صحيفة «واشنطن بوست» أول من نشر تقريرًا عن قرار البيت الأبيض.

وتُعد المجموعة الإعلامية التلفزيونية المشتركة الوسيلة الرئيسية التي يشاهد من خلالها الناس حول العالم خطابات ترامب وظهوره العلني، إذ توفر هذه المجموعة لقطات فيديو ومعلومات للمؤسسات الإخبارية الأخرى.