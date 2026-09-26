إكرامي يكشف حقيقة انتقال رمضان صبحي إلى الدوري القبرصي

كشف إكرامي الشحات، صهر رمضان صبحي، لاعب نادي بيراميدز، آخر تطورات موقف اللاعب من العقوبة الموقعة عليه بسبب أزمة المنشطات، مؤكدًا أن رمضان ينتظر حيثيات قرار المحكمة الفيدرالية السويسرية، مع إمكانية اتخاذ خطوة قانونية أخرى خلال الفترة المقبلة.

وكانت المحكمة الفيدرالية السويسرية قد رفضت الطعن المقدم من رمضان صبحي ضد قرار إيقافه لمدة 4 سنوات، لتصبح العقوبة نهائية، مع إمكانية تقدم اللاعب بالتماس وفقًا لما أوضحه إكرامي.

وقال إكرامي الشحات، خلال تصريحاته عبر قناة «MBC مصر»: «حتى الآن، رمضان صبحي ينتظر حيثيات قرار المحكمة الفيدرالية، الحكم نهائيًا، لكن هناك خطوة أخرى قد يقوم بها اللاعب، وهي تقديم التماس، لكن لا يجوز الطعن أو التظلم على القرار».

وعن إمكانية انتقال رمضان صبحي إلى الدوري القبرصي، أوضح إكرامي: «لا أعرف تفاصيل عن هذا الأمر، لكن لماذا لا؟ إذا أتيحت فرصة، ربما يخوض التجربة».

وكانت محكمة التحكيم الرياضية «كاس» قد أصدرت قرارًا بإيقاف رمضان صبحي لمدة 4 سنوات، على خلفية قضية المنشطات.

وتقدم رمضان صبحي بطعن على قرار المحكمة الرياضية في شهر يونيو الماضي، مطالبًا بتخفيض مدة العقوبة الموقعة عليه.

وبدأت أزمة رمضان صبحي مع المنشطات بعدما أعلن جمال علام، رئيس اتحاد الكرة السابق، إيجابية عينة اللاعب عقب خضوعه لفحص المنشطات.

وفي 17 سبتمبر 2024، أعلنت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات رفع الإيقاف عن رمضان صبحي، قبل أن تستأنف المنظمة الدولية على القرار، ليتم إيقاف اللاعب مجددًا في 26 نوفمبر الماضي.