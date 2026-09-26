الأهلي يرفض تصريحات حسام حسن ويؤكد: التجاوز ضد الشناوي مرفوض

أصدر النادي الأهلي بيانًا أعرب خلاله عن رفضه التصريحات الأخيرة للمدير الفني لمنتخب مصر، مؤكدًا أن المساس بحقوق لاعبيه أو التقليل من قيمتهم الفنية والأدبية أمر غير مقبول، خاصة فيما يتعلق بمحمد الشناوي، قائد الفريق ومنتخب مصر.

وأوضح الأهلي أنه حرص على تأجيل الرد على تصريحات المدير الفني للمنتخب إلى ما بعد مباراة أنجولا، انطلاقًا من حرصه على مصلحة المنتخب الوطني، مشيرًا إلى أن النادي سبق أن خاض العديد من البطولات الكبرى، وفي مقدمتها كأس العالم للأندية، دون لاعبيه الدوليين، من أجل دعم المنتخبات الوطنية.

وأكد النادي أن أي لاعب يرتدي قميص الأهلي يمثل قيمة للنادي، ولا يسمح بالمساس به، مشددًا على أن ما صدر بحق محمد الشناوي، قائد الفريق والمنتخب، مرفوض شكلًا وموضوعًا.

كما انتقد الأهلي حديث المدير الفني للمنتخب بشأن ضم إمام عاشور قبل كأس الأمم الأفريقية من أجل تجهيزه، معتبرًا أن هذا الطرح لا يتوافق مع حدود المسؤولية، خاصة أن الأندية تقوم باستمرار بإعداد لاعبيها لخدمة المنتخبات الوطنية، ويعتز الأهلي بدوره في دعم المنتخب.

وأشار النادي إلى أن المدير الفني يملك كامل الحق في اختيار اللاعبين الذين يرغب في ضمهم أو استبعادهم، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن ذلك لا يمنحه الحق في الإدلاء بتصريحات من شأنها التأثير على علاقة الاحترام المتبادل بين مختلف أطراف المنظومة الكروية.

ورفض الأهلي كذلك ما وصفه برؤية المدير الفني بشأن عدم تقديم الأندية المصرية لكرة القدم، معتبرًا أن مثل هذه التصريحات تمثل تقليلًا من شأن الأندية والمسابقات المحلية التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة.

وشدد النادي على أن فريق الأهلي لا يجب أن يكون جزءًا من هذا الطرح، مؤكدًا أن ما صدر يعكس، من وجهة نظره، رؤية محدودة للكرة المصرية.

وفي ختام بيانه، أعرب الأهلي عن استيائه الشديد من التصريحات، مع التأكيد على تقديره لما صدر عن هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بشأن قيمة محمد الشناوي ومكانته، منتظرًا موقف اتحاد الكرة تجاه ما وصفه النادي بالتجاوزات الصادرة عن المدير الفني للمنتخب.