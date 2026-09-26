تحرير 80 محضرا خلال حملة موسعة لحماية الموارد الطبيعية بمحمية وادي الريان

- عوض: تكثيف الحملات الرقابية والتصدي للممارسات المخالفة حفاظا على التنوع البيولوجي

واصلت وزارة التنمية المحلية والبيئة جهودها لحماية الموارد الطبيعية وصون التنوع البيولوجي داخل المحميات الطبيعية، من خلال تنفيذ حملة موسعة بنطاق محمية وادي الريان بمحافظة الفيوم، استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم.

وجاءت الحملة في إطار توجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بضرورة الحفاظ على المحميات الطبيعية والتصدي للممارسات المخالفة التي تهدد مواردها الطبيعية، وذلك بالتنسيق الكامل مع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ الفيوم، ومختلف الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

ونفذت الوزارة، الحملة من خلال قطاع حماية الطبيعة، بقيادة الدكتور محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية للمحميات الطبيعية، وبالتنسيق مع اللواء مجدي الوصيف، سكرتير عام محافظة الفيوم، ومديرية أمن الفيوم وشرطة البيئة والمسطحات، وبمشاركة اللواء معمر يونس، نائب مدير عام الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، والعميد إبراهيم شاهين، مدير إدارة شرطة البيئة والمسطحات بالفيوم.

وأسفرت أعمال الحملة، عن تحرير 80 محضرًا ومخالفة ضد ممارسات صيد مخالفة، تضمنت 31 محضرًا لاستخدام شباك صيد مخالفة بإجمالي أطوال بلغت نحو 3 آلاف متر، و30 محضرًا للجوبية، و16 محضرًا لمراكب صيد مخالفة، إلى جانب تنفيذ 3 إزالات لعشش صيد مخالفة داخل نطاق المحمية.

وأكدت "عوض"، استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال المخالفات، فضلًا عن إجراءات مصادرة المراكب والمضبوطات، مشددة على أن الوزارة تواصل جهودها بالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة لحماية الموارد الطبيعية داخل المحميات والتصدي لأي أنشطة أو ممارسات مخالفة للقواعد المنظمة للصيد.

وأوضحت أن استمرار الحملات الرقابية يأتي بالتوازي مع جهود التوعية بأهمية الالتزام بالقواعد والضوابط المنظمة لأنشطة الصيد، بما يسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي داخل المحميات الطبيعية وضمان استدامتها للأجيال القادمة.

وشارك في تنفيذ الحملة إدارة محمية وادي الريان، وعدد من قيادات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، ومديرية أمن الفيوم، ومحميات الفيوم، ومدير إدارة الثروة السمكية بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات.