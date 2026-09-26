شهد مصطفى شيخون، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مراسم توقيع عقد تطوير وتشغيل ساحة لإدارة حركة الشاحنات تعمل وفق منظومة رقمية في ميناء السخنة التابع للمنطقة، مع شركة نافذ مصر للخدمات اللوجستية، وتقع على مساحة 167 ألف متر، باستثمارات تتجاوز مليار جنيه، وتصل الطاقة الاستيعابية للمشروع إلى 1100 شاحنة يوميا عند التشغيل الكامل.

قام بتوقيع العقد الربان أحمد جمال، نائب رئيس اقتصادية قناة السويس للمنطقة الجنوبية، وعبير لهيطة، رئيس نافذ مصر للخدمات اللوجستية والعضو المنتدب لـ"إيجيترانس نوسكو"، ونورة مهيار، نائب رئيس نافذ مصر والعضو المنتدب لنافذ الدولية.

وأكد شيخون أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تواصل التطوير الشامل للبنية التحتية والفوقية لموانئها كل، وتطوير أساليب العمل بالموانئ بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والعالمي، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، لترسخ المنطقة الاقتصادية مكانتها كوجهة مفضلة للاستثمار العالمي، خاصة في ظل التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية التابعة للمنطقة، الذي يلعب دورا فاعلا في تكامل سلاسل الإمداد العالمية، ويسهم بفعالية في تحقيق رؤية الدولة لتعزيز الصادرات وتوطين الصناعة في القطاعات المستهدفة.

وأضاف شيخون أن المنظومة الجديدة لإدارة حركة الشاحنات تعتمد على حلول تكنولوجية متطورة عبر منصات نافذ الرقمية، والتخطيط اللحظي لحركة الشاحنات للحد من التكدس داخل الميناء، ما يجعل هذا المشروع خطوة إضافية لتعزيز قدرات الميناء اللوجستية، ويقدم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمسار متكامل للخدمات والأنشطة اللوجستية إقليميا ودوليا، خاصة في ظل الموقع الاستراتيجي الفريد لموانئ المنطقة، كحلقة وصل بين قارات العالم، واتفاقيات التجارة الحرة الدولية التي تحقق النفاذ لنحو 3.5 مليار مستهلك عالميا.