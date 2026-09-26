 مصرع 4 أشخاص وإصابة 9 آخرين في انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الأوسطي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مصرع 4 أشخاص وإصابة 9 آخرين في انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الأوسطي

محمود عبد السلام
نشر في: السبت 26 سبتمبر 2026 - 11:04 ص | آخر تحديث: السبت 26 سبتمبر 2026 - 11:04 ص

لقى 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 9 آخرون بجروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسد، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الدائري الأوسطي، بعد نفق المرصد في اتجاه العاصمة الإدارية.

وبينت التحريات الأولية أن عامود الكردان الخاص بسيارة نقل سقط منها خلال سيرها، واستقر في منتصف الطريق، ما أدى إلى وقوع الحادث، بعدما اصطدمت به السيارة الميكروباص التي كانت تسير خلفها، لتنقلب السيارة وتتسبب في سقوط عدد من حالات الوفاة والمصابين.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على سائق سيارة النقل المتسبب في الحادث، وبدأت النيابة التحقيق في الواقعة، وسؤال شهود العيان من قائدي السيارات الذين تواجدوا وقت وقوع الحادث.

كما طلبت النيابة تحريات رجال المباحث حول الواقعة، بجانب الاستعلام عن حالة المصابين تمهيدًا لسماع أقوالهم، لكشف الملابسات الدقيقة حول الحادث.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري ووجود حالات وفاة ومصابين بالطريق الأوسطي، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى محل البلاغ.

وبإجراء التحريات والفحص، تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أسفر مصرع 4 أشخاص وإصابة 9 آخرين، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تم نقل جثامين المتوفين إلى المشرحة، تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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