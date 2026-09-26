دول الخليج تدعو إلى اتخاذ موقف حازم ضد الاعتداءات الحوثية المتكررة على السعودية

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دعت دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم السبت، المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يضع حدًا للاعتداءات الحوثية المتكررة على المملكة العربية السعودية.

وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليجي جاسم محمد البديوي، في بيان صحفي اليوم "عن إدانته الشديدة للاعتداءات الحوثية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة التي استهدفت منطقة الرياض وخميس مشيط (جنوب غرب) المملكة"، مؤكدًا "أن هذا التصعيد الخطير يمثل انتهاكًا سافرًا لسيادة المملكة وتهديدًا مباشرًا لأمن وسلامة المدنيين واستقرار المنطقة".

وأكد "وقوف دول مجلس التعاون صفًا واحدًا مع المملكة العربية السعودية، ودعمها الكامل لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها".

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده المملكة العربية السعودية، ليل الجمعة اعتراض وتدمير مسيّرتين أطلقتهما الميليشيات الحوثية باتجاه منطقة الرياض، وصاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون باتجاه خميس مشيط (جنوب غرب) المملكة.