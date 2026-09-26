سلامة الغذاء تضبط عسل منتهي الصلاحية وأسماك مجهولة المصدر في الهرم والتجمع

نفذت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، حملة موسعة استهدفت عددا من عربات الطعام المتنقلة بممشى أبو الهول السياحي بمنطقة الهرم، وذلك في إطار جهود الهيئة لمتابعة الأنشطة والمنشآت الغذائية ومنافذ تداول وتقديم الأغذية، والتحقق من التزامها بالضوابط المنظمة.

وشملت الحملة حصر وتسجيل عربات الطعام المتنقلة بالممشى، إلى جانب فحص المواد والمنتجات الغذائية المتداولة بها، حيث أسفرت أعمال التفتيش عن ضبط كميات من العسل منتهي الصلاحية، وأسماك مجهولة المصدر، ومنتجات غذائية ظهرت عليها علامات فساد وتغير في خواصها الطبيعية، فضلا عن منتجات أخرى غير مطابقة للمواصفات والضوابط المعمول بها.

وتم اتخاذ الإجراءات المقررة حيال المضبوطات، حيث جرى إعدام الكميات التي تم ضبطها بموافقة مسئولي المنشآت ووفقا للإجراءات المتبعة، بما يحول دون إعادة تداولها أو تقديمها للمستهلكين.

وفي السياق ذاته، واصلت الهيئة أعمال التفتيش بمنطقة التجمع الخامس، حيث شملت عددا من المنشآت الغذائية بمنطقة عمارات البنفسج ومول "B-Yard"، والتي تقدم مجموعة متنوعة من المنتجات والأنشطة، من بينها السوشي، واللحوم ومصنعاتها، والدواجن، والعصائر والمشروبات الطبيعية، والوافل، وذلك للوقوف على مدى الالتزام بالضوابط المنظمة لعمليات التداول والتجهيز والتقديم.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الهيئة على تعزيز المتابعة الميدانية لمختلف الأنشطة الغذائية، والتعامل الفوري مع أوجه عدم المطابقة التي يتم رصدها، بما يحد من تداول المنتجات غير الصالحة أو غير المطابقة، ويحافظ على صحة المستهلك.

وتواصل الهيئة تنفيذ جولاتها بمختلف المناطق والمنشآت الغذائية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة تجاه المخالفات، وتعزيز التنسيق مع الجهات المعنية، بما يدعم كفاءة المنظومة ويضمن وصول منتجات مطابقة وآمنة إلى المستهلك.