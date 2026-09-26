فرنسا: البابا يشجع الكاثوليك على الصمود في وجه مجتمع علماني وباريس تغلق شوارعها تحسبا لقداس ضخم

شجع بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر الكاثوليك الفرنسيين، اليوم السبت، على المثابرة في إيمانهم، "حتى وسط الأشواك"، وسط مجتمع علماني، وحشد المؤمنين قبيل قداس حاشد في ساحة الكونكورد الشهيرة، أدى إلى إغلاق وسط باريس.

وافتتح ليو يومه الثاني في فرنسا بلقاء شباب أثار قرارهم الانضمام إلى الكنيسة الكاثوليكية تفاؤلاً في التسلسل الهرمي الفرنسي حتى وسط دوامة تراجع عام في أعداد المؤمنين الممارسين للعبادة في تلك البلاد التي كانت يوما ما كاثوليكية حتى النخاع، وصارت الآن علمانية بشكل كبير.

ولوحظ تأثير الكنيسة المستمر في فرنسا وسط الحشود التي ملأت شوارع باريس لمشاهدة موكب ليو أثناء مروره.

وفي ليلة الجمعة، احتشد 80 ألف شاب في الملعب الوطني بشمال العاصمة الفرنسية في احتفال مهيب بالألعاب النارية، ومع سرد مسرحي عن التاريخ الكاثوليكي الفرنسي.

وكان من الواضح أن ليو تأثر بأعدادهم وحماسهم، خاصة في السهرة التي أبقته، وهو في الحادية والسبعين من العمر، مستيقظاً حتى حوالي الساعة 11 مساءً بعد يومه الأول الحافل بالأنشطة.

وسعى ليو إلى تشجيع من اختاروا المشاركة في لقاء اليوم السبت، مع مجموعة ممن تم تعميدهم مؤخرا في المعهد الكاثوليكي في باريس.