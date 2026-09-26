توقف حركة الإقلاع والهبوط في مطار بصقلية بسبب الرماد البركاني من جبل إتنا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أغلقت السلطات الإيطالية مطار كاتانيا بصقلية بشكل مؤقت أمام حركة الملاحة الجوية جراء انبعاث كثيف لرماد بركاني من جبل إتنا، بحسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وجاء في بيان من مطار كاتانيا-فونتاناروسا أنه جرى تعليق كل عمليات الإقلاع والهبوط حتى الرابعة عصرا "14:00 جرينتش" اليوم السبت.

ونصحت شركة سوسيتا أيروبورتو كاتانيا، التي تشغل المطار الركاب، بالتحقق من وضع رحلاتهم مع شركات الطيران، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

يشار إلى أن البركان الواقع في الجزيرة الإيطاليا هو الأكثر نشاطا في أوروبا. والرماد الحالي ينبعث من الفوهة الشمالية الشرقية وتحركه الرياح جنوبا.

وجرى إصدار تحذير باللون الأحمروهو الأعلى من أربعة مستويات تحذيرية للطيران، بسبب النشاط عند جبل إتنا، مثلما كان الحال الأسبوع الماضي وفي أغسطس.