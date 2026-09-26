حركة طالبان الباكستانية تعلن مسئوليتها عن الهجوم على مركز شرطة

أعلنت حركة طالبان الباكستانية، في بيان، مسئوليتها عن هجوم على مركز شرطة في شمال غربي باكستان اليوم السبت.

وشهدت باكستان زيادة في هجمات المسلحين في السنوات الأخيرة، وأعلنت حركة طالبان الباكستانية وجيش تحرير بلوشيستان وهي جماعة انفصالية محظورة تنشط بشكل رئيسي في إقليم بلوشيستان المجاور، مسئوليتها عن العديد من الهجمات.

وحركة طالبان الباكستانية كيان منفصل عن حركة طالبان الأفغانية، التي عادت إلى السلطة في أفغانستان في عام 2021، لكنها تتحالف معها.

وذكرت الشرطة ومسئولو إنقاذ في باكستان اليوم أن انتحاريا فجر مركبة مفخخة عند نقطة تفتيش تابعة للشرطة على جانب طريق في شمال غرب باكستان اليوم السبت، مما أسفر عن مقتل 11 شخصا على الأقل وإصابة حوالي 30 آخرين.

ووقع الهجوم في منطقة ديرة إسماعيل خان في إقليم خيبر باختونخوا، طبقا لما ذكره بلال فيضي، وهو متحدث باسم خدمة الطوارئ الإقليمية. وقالت الشرطة إنه يجري نقل القتلى والمصابين إلى مستشفى قريب، وبعض المصابين في حالة حرجة.