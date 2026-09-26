استبعاد آيت نوري من معسكر منتخب الجزائر

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قرر الجهاز الفني لمنتخب الجزائر استبعاد ريان آيت نوري، لاعب مانشستر سيتي، من معسكر «محاربي الصحراء» على خلفية الواقعة التي شهدتها مباراة زامبيا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وأعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، في بيان رسمي، أن المدرب الوطني إبراهيم حمداني قرر اليوم السبت استبعاد آيت نوري من تجمع المنتخب الجاري.

وجاء في بيان الاتحاد: «قرر المدرب الوطني، إبراهيم حمداني، اليوم السبت، استبعاد اللاعب ريان آيت نوري من التجمع الجاري للمنتخب الوطني».

وأضاف: «وسيعود الدولي الجزائري إلى ناديه مانشستر سيتي».

ويأتي قرار الاستبعاد على خلفية واقعة آيت نوري خلال مواجهة الجزائر أمام زامبيا، التي انتهت بفوز «محاربي الصحراء» بنتيجة 3-1، ضمن منافسات تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

ووفقًا لما ورد، جاء القرار كإجراء تأديبي بعد واقعة رفض اللاعب المشاركة كبديل خلال المباراة، في تصرف أثار استياء الجهاز الفني للمنتخب الجزائري.

وتسببت الواقعة في حالة من الغضب داخل معسكر «محاربي الصحراء»، ما دفع الجهاز الفني إلى عقد اجتماع اليوم لمناقشة الموقف وتحديد الإجراءات المناسبة تجاه اللاعب.

وبناءً على قرار الاستبعاد، سيغادر آيت نوري معسكر المنتخب ويعود إلى ناديه مانشستر سيتي.