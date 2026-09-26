الجمارك السعودية: 1263 حالة ضبط بينها مخدرات وأسلحة خلال أسبوع

سجلت المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية، 1263 حالة ضبط للممنوعات، بينها مواد مخدرة وأسلحة.

وقالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية «زاتكا» في بيان لها، اليوم السبت، إن «الأصناف المضبوطة شملت 62 صنفًا من المواد المخدرة، مثل: الحشيش، والكوكايين، والهيروين، والشبو، وحبوب الكبتاجون وغيرها، إضافةً إلى 270 من المواد المحظورة».

كما شهدت المنافذ الجمركية السعودية «إحباط 928 من التبغ ومشتقاته، إلى جانب 17 صنفًا لمبالغ مالية، و4 أصناف من الأسلحة ومستلزماتها».

وأكدت «زاتكا» أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته، وذلك بالتعاون والتنسيق المتواصل مع جميع شركائها من الجهات ذات العلاقة.

ودعت «زاتكا» الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية، إذ تستقبل الهيئة من خلال هذه القنوات البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد، وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.