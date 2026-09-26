النائب إسلام التلواني يطالب الحكومة برؤية متكاملة لتعزيز الاستفادة من الكفاءات المصرية بالخارج

طالب النائب إسلام التلواني، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، ممثل المصريين بالخارج، الحكومة بضرورة وجود رؤية متكاملة لدعم الكفاءات المصرية في الخارج وكيفية الاستفادة منها لدعم الداخل المصري.

وأشار التلواني إلى أهمية تأكيد وزير الخارجية، خلال لقائه مع عدد من أبناء الجالية المصرية في نيويورك، على دعم الكفاءات المصرية بالخارج، مؤكدا أنه يعكس إدراك الدولة لأهمية هذه الطاقات باعتبارها جزءا أصيلا من قوة مصر الناعمة.

وأكد التلواني أن اللقاءات التي يعقدها الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع أبناء الجاليات المصرية في مختلف دول العالم، تمثل خطوة مهمة لتعزيز التواصل المباشر، والاستماع إلى آرائهم واحتياجاتهم، بما يدعم جهود الدولة في تطوير الخدمات المقدمة لهم والاستجابة لتطلعاتهم.

ولفت إلى أن المصريين بالخارج يمتلكون خبرات وتجارب متنوعة يمكن توظيفها في دعم مسيرة التنمية الوطنية، إلى جانب دورهم في نقل صورة إيجابية عن مصر وتعزيز روابطها مع المجتمعات التي يعيشون فيها.

وأوضح عضو مجلس النواب أن الاستفادة من خبرات المصريين بالخارج لا تقتصر على الجانب المهني فقط، وإنما تمتد إلى دعم فرص التعاون والاستثمار ونقل المعرفة والتجارب الدولية إلى الداخل المصري.

وشدد النائب إسلام التلواني على ضرورة بناء قنوات مستمرة للتواصل مع الكفاءات المصرية بالخارج، يفتح المجال أمام الاستفادة من خبراتهم في مختلف المجالات، ويعزز مشاركتهم في جهود التنمية.

وأشاد ممثل المصريين بالخارج في مجلس النواب، بحرص وزارة الخارجية على تنظيم لقاءات مباشرة مع أبناء الجاليات والاستماع إلى مقترحاتهم، مضيفا: "هو ما يؤكد أهمية وجود تواصل مؤسسي مستمر معهم".

وتابع التلواني: "دعم الكفاءات المصرية بالخارج، وتعزيز ارتباطها بالوطن يمثلان ركيزة مهمة لتعظيم الاستفادة من قدرات المصريين حول العالم، وترسيخ دورهم كشريك أساسي في دعم المصالح المصرية، وتعزيز قوة مصر الناعمة في الخارج".