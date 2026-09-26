انقطاع الكهرباء عن 60 ألف شخص في شمال شرق الولايات المتحدة

انقطعت الكهرباء عن حوالي 60 ألف شخص في شمال شرق الولايات المتحدة، اليوم السبت، في مؤشر على العاصفة القوية "نور إيستر"، التي من المتوقع أن تسبب ظروفا خطيرة في عطلة نهاية الأسبوع.

وتم إلغاء أكثر من 200 رحلة جوية من وإلى مطارات في بوسطن وجزيرتي نانتوكيت ومارثاز فينيارد وفي نيويورك أمس الجمعة. وكانت المزيد من الرحلات قد ألغيت اليوم السبت.

وشهدت خدمة العبارات العامة التي تربط كيب كود بجزيرتي نانتوكيت ومارثاز فينيارد إلغاءات واسعة النطاق أمس الجمعة سبب رياح قوية ومياه هائجة.

وفي رود آيلاند، تم إلغاء رحلات العبارات إلى بلوك آيلاند. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاضطراب في خدمة العبارات حتى اليوم السبت.