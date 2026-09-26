مواجهة الأهلي والزمالك الأبرز في انطلاق دوري المرتبط لكرة السلة للسيدات

تنطلق اليوم منافسات بطولة دوري المرتبط لكرة السلة للسيدات لموسم 2026-2027، بمشاركة فريقي الكبار والمرتبط للناشئات تحت 16 عامًا.

وتشهد البطولة مشاركة 16 فريقًا، هي: سبورتنج، الأهلي، نيو جيزة، الزمالك، الصيد، مصر للتأمين، الزهور، السكة الحديد، هليوبوليس، مدينة نصر، البنك الأهلي، جزيرة الورد، الجزيرة، الأولمبي، سموحة، والشمس.

وتقام اليوم السبت 15 مباراة في منافسات السيدات والمرتبط، وجاءت مواعيدها على النحو التالي:

البنك الأهلي × جزيرة الورد

المرتبط – 12 ظهرًا

السيدات – 2:00 مساءً

سبورتنج × السكة الحديد

المرتبط – 4:00 مساءً

السيدات – 6:00 مساءً

الصيد × نيو جيزة

المرتبط – 4:00 مساءً

السيدات – 6:00 مساءً

الأهلي × الزمالك

المرتبط – 4:00 مساءً

السيدات – 6:00 مساءً

مصر للتأمين × الزهور

السيدات – 8:00 مساءً

هليوبوليس × مدينة نصر

المرتبط – 4:00 مساءً

السيدات – 6:00 مساءً

الجزيرة × الأولمبي

المرتبط – 4:00 مساءً

السيدات – 6:00 مساءً

سموحة × الشمس

المرتبط – 4:00 مساءً

السيدات – 6:00 مساءً

وتعد بطولة دوري المرتبط للسيدات من المسابقات المهمة في موسم كرة السلة المصرية، حيث تُحدد من خلالها مواجهات الدور الأول لبطولة دوري السوبر، وفقًا لترتيب الفرق المشاركة.

وتقام منافسات الدور التمهيدي بنظام الذهاب والإياب، حيث يحصل الفريق الفائز في مباريات السيدات والمرتبط للناشئات تحت 16 عامًا على نقطتين، فيما ينال الفريق المهزوم نقطة واحدة.

ويتأهل متصدر كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، بينما يخوض صاحبا المركزين الثاني والثالث مباريات الأفضلية للتأهل إلى دور الثمانية.