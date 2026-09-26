قال وزير الخارجية الصيني وانج يي، إن وجود خلافات بين الصين والولايات المتحدة أمر طبيعي، نظرًا لاختلاف الظروف الوطنية للبلدين، مشيرًا إلى أن بعضها «حاد ومعقد»، لكنه شدد على إمكانية إدارة هذه الخلافات من خلال الحوار والتشاور.

وفي إحاطة للصحفيين، اليوم السبت، ذكر وانج يي، أن دبلوماسية القادة تمثل «حجر الزاوية» في العلاقات الصينية الأمريكية، مشيرًا إلى استمرار التواصل بين الرئيسين الصيني شي جين بينج، والأمريكي دونالد ترامب، بما في ذلك اللقاءات والاتصالات وتبادل الرسائل.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية، أوضح المسئول أن البلدين اتفقا على بناء «علاقة استراتيجية بنّاءة ومستقرة» تقوم على الاحترام والإنصاف والمعاملة بالمثل، قائلًا إن هذا التوجه يوفر إطارًا للتعامل مع الخلافات واستكشاف سبل التعايش بين البلدين.

وأكد الوزير الصيني أن الاحترام المتبادل يشمل سيادة كل دولة وسلامة أراضيها ونظامها السياسي ومسارها التنموي ومصالحها الأساسية، فيما يعني الإنصاف، السعي إلى التعاون المتبادل وحل الخلافات عبر التشاور، بينما تقوم المعاملة بالمثل على المساواة في السيادة وتجنب الهيمنة والتسلط.

وفيما يتعلق بتايوان، قال إن الصين تتمسك بوحدة أراضيها، ودعا الولايات المتحدة إلى الالتزام بموقفها الرافض لاستقلال تايوان، و«التعامل مع القضية بحذر»، وفق تعبيره.

- التعاون الاقتصادي والأمني

وأكد وانج يي أن الترابط بين الصين والولايات المتحدة، باعتبارهما أكبر اقتصادين في العالم، يجعل التعاون بينهما ذا أهمية للبلدين وللاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن الجانبين أحرزا تقدمًا في المشاورات الاقتصادية والتجارية.

وأوضح أن التفاهمات الأخيرة شملت إنشاء وتطوير آليات للحوار في مجالي التجارة والاستثمار، وخفضًا متبادلًا للرسوم الجمركية بقيمة 30 مليار دولار، إلى جانب توسيع نتائج المشاورات التجارية التي جرت في كوالالمبور.

وانتقد الوزير الصيني ما وصفه بـ«تسييس القضايا الاقتصادية والأمنية في الولايات المتحدة، والقيود المفروضة على الشركات والاستثمارات الصينية»، منوهًا أن استمرار هذه الإجراءات لا يخدم مصالح البلدين.

ودعا إلى الالتزام بالحوار والتفاوض ومبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة، والعمل على توسيع مجالات التعاون والحد من القضايا الخلافية.

وفي ملف مكافحة المخدرات، أفاد بأن الصين والولايات المتحدة حققتا تقدمًا في التعاون لمواجهة تهريب المواد المخدرة، ولا سيما الفنتانيل، مشيرًا إلى تشديد بكين الرقابة على بعض المواد الكيميائية الأولية وتعاونها مع واشنطن في عدد من القضايا.

وأكد أن رئيسي البلدين وجها أجهزة إنفاذ القانون بمواصلة التعاون في مكافحة الجرائم العابرة للحدود.

وختم وانج يي، بالتأكيد على أهمية تنفيذ التفاهمات التي توصل إليها رئيسا البلدين، وتعزيز التعاون العملي بما يسهم في تحقيق الاستقرار بالعلاقات الصينية الأمريكية.