وصل بابا الفاتيكان، ليو الرابع عشر، إلى ساحة الكونكورد الشهيرة في باريس لإقامة قداس في الهواء الطلق أمام مئات الآلاف من الأشخاص، في أبرز محطات أول زيارة دولة بابوية رسمية إلى فرنسا منذ 18 عاماً.

وحيّا البابا، الأمريكي، الحشود من سيارته البابوية خلال موكب امتد كيلومترين (1.2 ميل) بطول الشانزليزيه المؤدي إلى الساحة، وهي قلب باريس ورمز الجمهورية الفرنسية العلمانية.

وأظهر الإقبال الهائل التأثير والجاذبية المستمرين للكنيسة في ذلك البلد الكاثوليكي تقليدياً والعلماني رسمياً، حيث انخفض عدد الممارسين للعبادات بشكل حاد في العقود الأخيرة.

ورغم وجود غطاء أمني ضخم أغلق وسط باريس أمام حركة المرور اليوم السبت، فقد جذبت الأجواء التي تشبه الحفلات أشخاصاً من أديان متعددة ومن لا دين لهم على الإطلاق لمشاهدة البابا.