بزشكيان: مستعدون للمساعدة في حل الخلاف بين السعودية واليمن

أعرب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عن استعداد بلاده للمساعدة في حل الخلاف بين السعودية واليمن.

وقال بزشكيان "يمكننا المساعدة في حل الخلاف بين السعودية واليمن" واضاف "لن نكون مسعّري حرب"، ومؤكدا أن السعودية قادرة على أداء دور في توحيد دول العالم الإسلامي.

وأكد الرئيس الإيراني أن قطر وباكستان تتوسطان حاليا بين إيران والولايات المتحدة.

وأضاف، في تصريحات لقناة "الجزيرة" القطرية بثت مقتطفات منها اليوم السبت، "مفاوضاتنا مع واشنطن تستند إلى مذكرة تفاهم سابقة وعلى الأمريكيين تحديد موقفهم منها".

وأضاف: "لم نعد نثق بالمحادثات مع واشنطن لتكرارها الهجمات والعقوبات عقب كل تفاوض"، متسائلا :"لماذا ومن أجل ماذا التقي بالرئيس الأمريكي؟ فعندما وقعنا الاتفاق لم يطبقوه".

وأكد أن إغلاق مضيق هرمز أمر طبيعي عندما تقطع الطرق أمام إيران، مشيرا إلى أن حل أزمة مضيق هرمز ممكنة عبر المفاوضات وليس باستخدام القوة.

وأوضح، أن "أمن المنطقة يمكن تحقيقه بالتعاون بين دولها ولسنا بحاجة إلى شرطي للمنطقة"، مشيرا إلى أن "استراتيجية الأعداء تقوم على إثارة الخلافات بين المسؤولين في إيران لكننا نشهد تماسكا داخليا غير مسبوق".

وأشار إلى أنه التقى بالمرشد "مجتبى خامنئي" مرتين الأولى لنحو 3 ساعات والثانية لـ7 ساعات ونصف، لافتا إلى أن "هيكلية القيادة هي وضع السياسات بينما يقع التنفيذ على عاتقنا وما نقوم بتطبيقه هو في إطار القوانين الموجودة".

وأكد أنه لا مشكلة في الجانب التنفيذي ولكن يحدث بعض التأخير بالأمور المتعلقة بالمفاوضات وما تنتظره أمريكا ودول أخرى، كاشفا عن أن ما يجري في اليمن غير مرتبط بإيران ونتضامن مع كل من يتعرض للظلم.