كشف مصدر في منصة «الحارس» التابعة لأمن المقاومة يوم السبت، عن تمكن الأجهزة الأمنية من إحباط ونوايا تنفيذ مخطط تخريبي واسع النطاق، تقوده مجموعات وعصابات عميلة برعاية وإسناد مباشرين من جيش الاحتلال الإسرائيلي، يستهدف مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأوضح المصدر الأمني أن المعطيات الميدانية المتوفرة تؤكد الإعداد للهجوم على المجمع بمشاركة مجموعات من هذه العصابات في مناطق رفح وخان يونس ودير البلح، مدعومة بتغطية استخبارية وجوية مكثفة من قبل الاحتلال.

وأكد المصدر أن الاحتلال أشرف على تدريب عناصر هذه العصابات داخل قواعد عسكرية خاصة، شملت تدريبات على تنفيذ سيناريوهات محاكاة لعمليات هجومية مشتركة تهدف لتخريب واستهداف المراكز الحيوية والخدمية والمدنية في القطاع.

وفي إطار العمليات الاستباقية، أعلن أمن المقاومة عن اعتقال عدد من العملاء المكلفين بتشكيل وإدارة «خلايا نائمة» في مناطق محاذية للمواقع والمراكز الحيوية بمدينتي خان يونس ودير البلح، تمهيدًا لإشراكهم في المخطط الشامل.

وحذّر أمن المقاومة من أن أية محاولات للمساس بالمدنيين والمؤسسات الحيوية والطبية تشكل «مغامرة غير محسوبة العواقب»، حاثًا المواطنين على رفع درجات اليقظة والإبلاغ الفوري عن أية سلوكيات أو تحركات مريبة ومهمة.