منتخب مصر يستعد لجنوب السودان بمران استشفائي في الجيم

خاض لاعبو منتخب مصر تدريبات استشفائية داخل صالة الجيم، ضمن برنامج الإعداد لمواجهة جنوب السودان، المقرر إقامتها يوم 29 سبتمبر الجاري، في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027.

وحرص الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، على تنفيذ برنامج استشفائي للاعبين، بهدف تجهيزهم بدنيًا للمواجهة المقبلة، قبل السفر إلى مدينة جوبا لخوض اللقاء المرتقب.

ومن المقرر أن تتوجه بعثة منتخب مصر، بقيادة حسام حسن، إلى مدينة جوبا غدًا الأحد 27 سبتمبر، على متن طائرة خاصة، استعدادًا لمواجهة جنوب السودان.

وتقام مباراة مصر وجنوب السودان يوم 29 سبتمبر بمدينة جوبا، وتنطلق في الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا 2027.

وكان منتخب مصر قد استهل مشواره في التصفيات بالتعادل السلبي أمام أنجولا، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء الجمعة على استاد القاهرة الدولي، ليحصد الفراعنة نقطة في بداية مشوارهم بالتصفيات.