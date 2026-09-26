محافظ القاهرة يوجه بسرعة صيانة ورفع كفاءة كوبري الفنجرى اتجاه حدائق القبة

أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة كوبري الفنجرى في اتجاه حدائق القبة، مع مراجعة عوامل السلامة الإنشائية، ورفع اللوحات الإعلانية أعلى الكوبري، بالتنسيق بين مديرية الطرق والكباري بمحافظة القاهرة وشركة المقاولون العرب.

وشدد محافظ القاهرة على سرعة الانتهاء من أعمال الصيانة ورفع الكفاءة، إلى جانب تطوير منظومة إضاءة الكوبري، بما يسهم في تيسير الحركة المرورية ورفع مستوى الأمان، خاصة في ظل الاستخدام اليومي المكثف للكوبري من جانب أعداد كبيرة من المواطنين والسيارات.

وتشمل الأعمال المقرر تنفيذها صيانة الأسوار والفواصل، ورفع كفاءة مختلف عناصر الكوبري، فضلًا عن تنفيذ الأعمال الفنية اللازمة لتحسين حالته الإنشائية، بما يعزز عوامل السلامة والأمان ويحافظ على سلامة مستخدميه.

ويأتي ذلك في إطار جهود محافظة القاهرة المستمرة لرفع كفاءة المحاور والكباري الرئيسية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما ينعكس على انسيابية الحركة المرورية بالمناطق الحيوية.