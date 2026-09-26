23 شركة توفر أكثر من 1600 فرصة عمل في يوم الفيوم للتوظيف

تستعد محافظة الفيوم لإطلاق ملتقى «يوم الفيوم للتوظيف»، في 4 أكتوبر المقبل، بمشاركة 23 شركة من شركات القطاع الخاص، توفر أكثر من 1600 فرصة عمل في تخصصات فنية وحرفية وإدارية متنوعة، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ الفيوم.

ويقام الملتقى، بالصالة المغطاة بنادي قارون الرياضي بمدينة الفيوم، بالتعاون بين محافظة الفيوم وجامعة الفيوم، وبالتنسيق مع مديريات العمل، والتربية والتعليم، والشباب والرياضة، ونادي قارون الرياضي؛ بهدف إتاحة فرص عمل مباشرة أمام الباحثين عن وظائف وربطهم باحتياجات سوق العمل.

وتتنوع الوظائف المطروحة بين تخصصات هندسية ومحاسبية، ومراقبة الجودة والكاميرات، والأمن، والدعم الفني وخدمة العملاء، والتسويق، وفنيي الصيانة، إلى جانب وظائف في مصانع الملابس والغزل، والاستقبال، والمطاعم، وأمناء المخازن، والموارد البشرية والمشتريات، وأخصائيي السلامة والصحة المهنية، فضلًا عن عدد من الوظائف الفنية والحرفية الأخرى.

وتبدأ فعاليات الملتقى في العاشرة صباحا وتستمر حتى السابعة مساء، مع تطبيق نظام الحجز المسبق إلكترونيًا لتنظيم دخول المشاركين والحد من التكدس، على ألا يتجاوز عدد المسجلين في كل ساعة 500 شخص.

ويمكن للراغبين في المشاركة التسجيل المسبق والحصول على تذكرة الدخول المجانية واختيار الموعد المناسب عبر الرابط الإلكتروني المخصص للملتقى.

ويتاح للمتقدمين الاطلاع على الوظائف التي تعلنها الشركات المشاركة تباعًا قبل موعد الملتقى، بما يتيح لهم تحديد الشركات والوظائف المناسبة والتقدم إليها خلال فعاليات يوم التوظيف.

ويتاح داخل الملتقى دليل إلكتروني للوظائف والشركات المشاركة من خلال رمز الاستجابة السريعة «QR Code»، يمكن للمتقدمين مسحه باستخدام الهاتف المحمول للاطلاع على تفاصيل الوظائف المتاحة.