ارتفاع حصيلة الإبادة الإسرائيلية في غزة إلى 74 ألفا و16 شهيدا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع إلى 74 ألفًا و16 شهيدًا، و175 ألفًا و68 مصابًا، منذ 7 أكتوبر 2023.

وقالت الوزارة، في بيان إحصائي، إن «إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ48 ساعة الماضية بلغ 7 شهداء، بينهم 6 شهداء جدد وشهيد واحد متأثر بإصابته».

وأشارت إلى وصول 38 مصابًا إلى مستشفيات القطاع خلال الفترة نفسها.

وأوضحت أن حصيلة الضحايا منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025 بلغت 1415 شهيدًا و4953 مصابًا.

ولفتت إلى أن «إجمالي حالات الانتشال بلغ 834 شهيدًا».

وأضافت أن الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على القطاع منذ بدايته ارتفعت إلى 74 ألفًا و16 شهيدًا، و175 ألفًا و68 مصابًا.

وكشفت الوزارة عن «إضافة 81 شهيدًا إلى الإحصائية التراكمية، بعد استكمال بياناتهم واعتمادها من لجنة اعتماد الشهداء، منذ آخر إضافة للإحصائية بتاريخ 19 سبتمبر الجاري».

ويشهد القطاع عمليات بحث مستمرة في إطار المرحلة الثانية من مشروع «استعادة جثامين الشهداء»، الذي أطلقه الدفاع المدني في 19 يوليو الماضي، بهدف انتشال رفات المفقودين المدفونين تحت أنقاض المباني التي دمرتها إسرائيل، رغم محدودية الإمكانات والآليات المتوفرة لدى الطواقم.

وتتضمن المرحلة الثانية أعمال بحث تحت أنقاض منازل في مدينة غزة شمالي القطاع، ومخيم النصيرات وسطه.

وتجري عمليات الانتشال ببطء شديد في ظل نقص المعدات اللازمة، رغم أن اتفاق وقف إطلاق النار الساري في غزة منذ 10 أكتوبر 2025 نص، وفق جهات فلسطينية، على إدخال معدات وآليات ثقيلة للمساعدة في إزالة الركام وانتشال الضحايا.

وفي أكتوبر 2025، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي أن عدد المفقودين الفلسطينيين منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة بلغ نحو 9 آلاف و500 مفقود، بينهم من لا تزال جثامينهم تحت أنقاض المباني المدمرة، وآخرون لا يزال مصيرهم مجهولًا.

وتُنفذ المرحلة الثانية من مشروع «استعادة جثامين الشهداء» على مدار 800 ساعة عمل، وتشمل البحث عن جثامين مفقودين تحت أنقاض 147 منزلًا مدمرًا في محافظات غزة والشمال والوسطى، يُعتقد أن تحتها 1072 جثمانًا، وفق بيانات سابقة للدفاع المدني.

وكانت المرحلة الأولى من المشروع قد انطلقت نهاية نوفمبر 2025، وتم خلالها انتشال نحو 333 جثمانًا ورفاتًا من أصل 559 مفقودًا من تحت أنقاض 54 منزلًا ومبنى.

ومنذ 8 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل، بدعم أمريكي، إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 73 ألف شهيد وما يزيد على 174 ألف جريح فلسطيني، ودمارًا طال نحو 90 بالمئة من البنية التحتية.