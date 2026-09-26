أعرب الإعلامي أحمد موسى عن شعوره بالفخر والسعادة أثناء كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر «صدى البلد»، مساء السبت: «أنا كنت فخورًا جدًا وسعيدًا جدًا بأن لدينا رئيس وزراء اسمه الدكتور مصطفى مدبولي»، مشيرًا إلى أن «هذا الرجل وقف أمام العالم على منبر الأمم المتحدة يتحدث بثبات 7000 سنة حضارة، يتحدث بقوة 7000 سنة حضارة، يتحدث بلسان 110 ملايين مواطن مصري بمنتهى قوتهم وصلابتهم».

وتابع قائلًا: «الدكتور مصطفى مدبولي تحدث من على منبر الأمم المتحدة زي صخور وجرانيت أسوان، بصلابتها، وبقوتها وحماسها»، مضيفًا: «فخور يا دكتور مصطفى بسيادتك، وفخور بهذه الوقفة، فخور، وكل مواطن مصري شريف يكون فخورًا بهذا الرجل وبما قدمه بقوة، وبإلقاء أقوى كلمة ألقيت على منبر الأمم المتحدة، كلمة الدكتور مصطفى مدبولي التي ألقاها نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي».

وأكد أن جميع الرسائل التي تضمنتها الكلمة هي رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتًا إلى أنها شملت رسائل واضحة حول قضايا الأمن والسلام، والأمن المائي، والتعامل مع التحديات الراهنة، والموقف الثابت القائم على «لا للتهجير»، بالإضافة إلى إصلاح منظومة الأمم المتحدة، مضيفًا: «قالها الدكتور مصطفى مدبولي بمنتهى القوة».

وشدد رئيس الوزراء، خلال كلمته في الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، على رفض مصر القاطع لأي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، سواء من قطاع غزة أو الضفة الغربية.

وأضاف مدبولي أن السلام لا يمكن أن يُبنى على اقتلاع شعب من أرضه، مشددًا على ضرورة أن يوقف المجتمع الدولي الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة للقانون الدولي.