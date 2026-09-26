أعاصير في المحيط الهادئ تهدد هاواي والمكسيك بفيضانات وأمواج عاتية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يتأهب سكان جزيرة هاواي الكبرى لاستقبال عاصفة أخرى قد تكون كارثية ومهددة للحياة، إذ من المتوقع أن يجلب الإعصار نولو معه فيضانات مفاجئة وأمواجًا عاتية أثناء تحركه نحو جنوب جزر هاواي مطلع الأسبوع.

وكان من المتوقع أن يشتد نولو ليصبح إعصارًا كبيرًا اليوم السبت، وارتفعت سرعة رياحه القصوى المستدامة إلى 105 أميال في الساعة (165 كيلومترًا في الساعة) أمس الجمعة.

وكان مركز العاصفة على بعد نحو 145 ميلًا (235 كيلومترًا) جنوب أقصى نقطة جنوبية في هاواي.

وحذر خبراء الأرصاد من أن أجزاء من الجزيرة الكبرى قد تشهد هطول أمطار تصل إلى 15 بوصة (38 سنتيمترًا)، مع احتمال وصولها إلى 25 بوصة (64 سنتيمترًا).

وانخفضت هذه الأرقام مقارنة بتوقعات سابقة كانت تشير إلى ما يصل إلى 35 بوصة (89 سنتيمترًا).

وأعلن جوش جرين، حاكم هاواي، أن الحكومة الأمريكية وافقت على مساعدة فيدرالية من أجل الإجراءات الوقائية في الولاية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وقال جرين في بيان: "إن حماية سكان هاواي تتصدر أولوياتنا".

ومن جانبه، قال مايكل برينان مدير المركز الوطني للأعاصير، أمس الجمعة: "لا تخرجوا، إذا لم يكن ضروريًا، إلى أماكن الفيضانات الخطرة، ولكن احذروا أيضًا الرياح العاتية.. فقد تسقط الأشجار وخطوط الكهرباء".

وأكد مركز الأعاصير، أن من المحتمل أيضًا هطول أمطار غزيرة على جزر هاواي الأخرى.

وقال خبراء الأرصاد، إن ماوي قد تشهد أيضًا أمطارًا غزيرة وفيضانات محتملة مهددة للحياة وانهيارات طينية.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد وافق أمس الجمعة على إعلان طوارئ لولاية هاواي، مما يخوّل الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ تنسيق المساعدات من جميع أنحاء الحكومة الفيدرالية وتقديم الدعم المالي لإجراءات الطوارئ.

ومن المتوقع أن يصل الإعصار القوي بولو إلى اليابسة شمال غربي المكسيك بعد غد الاثنين.

وقبالة سواحل المكسيك، يتجه بولو نحو شبه جزيرة باخا كاليفورنيا كإعصار قوي.

وتتحرك العاصفة عبر البحر بسرعة رياح مستمرة تبلغ 250 كيلومترًا في الساعة، ومن المتوقع أن تصل إلى الساحل الغربي لولاية باخا كاليفورنيا سور، بعد أن تكون قد ضعفت قليلًا، بحسب (د ب أ).

وتم نشر أكثر من 1200 جندي في المنطقة لدعم السكان المحليين. ووفقًا للحكومة المحلية، تم تجهيز نحو 170 ملجأ للطوارئ لاستقبال المتضررين إذا دعت الحاجة إلى ذلك.