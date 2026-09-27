الخطوط التايلاندية تسمح بتغيير موعد السفر للمتضررين من فيضانات بانكوك

أعلنت الخطوط الجوية التايلاندية الدولية، أنها ستسمح بتغيير موعد السفر مرة واحدة من اليوم السبت وحتى الثلاثاء للمسافرين المتضررين من الفيضانات في بانكوك والمناطق المحيطة بها.

وبالنسبة لحاملي التذاكر الذين كان من المقرر أن يغادروا من بانكوك خلال الفترة من السبت إلى الثلاثاء، يُسمح لهم بتغيير موعد السفر مرة واحدة مع إعفائهم من رسوم التغيير، بشرط أن يكون تاريخ السفر الجديد على المسار نفسه وضمن درجة السفر نفسها، بحسب صحيفة "بانكوك بوست".

وقالت الخطوط التايلاندية، في بيان مساء اليوم السبت، إن الرحلة الجديدة يجب أن تتم بحلول يوم الثلاثاء.

وأضافت الشركة، أن المسافرين يحق لهم استرداد كامل قيمة التذكرة في حال إلغاء رحلتهم، بينما تخضع أي تغييرات تتجاوز الشروط المحددة للأحكام والشروط الأصلية للتذكرة.