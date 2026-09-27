ليبيا تعلن استئناف ضخ الخام من حقل الشرارة بعد إغلاق لـ5 أيام

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، السبت، استئناف ضخ الخام من حقل الشرارة عبر خط الشرارة-الزاوية، بعد إعادة فتح الصمام المغلق منذ خمسة أيام.

جاء ذلك في بيان للمؤسسة، عقب إغلاق محتجين من جهاز حرس المنشآت النفطية في الجنوب الغربي للبلاد صمام بخط نقل الخام بين حقل الشرارة (800 كلم جنوب العاصمة طرابلس) ومصفاة الزاوية (50 كلم غرب طرابلس)، وتحديدا في منطقة الحمادة (400 كلم جنوب العاصمة).

وقالت المؤسسة إن "الجهود والمساعي المشتركة المبذولة نجحت في إعادة فتح الصمام رقم (7) الواقع على خط نقل الخام الرئيسي (الشرارة-الزاوية)، لتستأنف مؤسسة النفط عمليات ضخ الخام بشكل منتظم وإعادة التدفق تدريجيا إلى معدلاته الطبيعية".

وأضافت أن الفرق الفنية شرعت في "تنفيذ الترتيبات الهندسية والتدابير الاحترازية لإعادة التشغيل الآمن وضمان استقرار عمليات الضخ نحو مصفاة الزاوية وموانئ التصدير وفق أعلى معايير السلامة والكفاءة الفنية".

وأعربت المؤسسة عن شكرها "لكافة الأطراف والجهات والأعيان وحكماء المنطقة والكوادر النفطية المرابطة بالمواقع الذين ساهموا في تغليب المصلحة العليا للبلاد وتذليل الصعاب لمعالجة هذه الأزمة وإعادة فتح الصمام".

وفي وقت سابق السبت، أعلنت المؤسسة أن خسائر إغلاق الصمام بلغت نحو 95 مليون دولار خلال خمسة أيام.

كما أعلنت وقف إحدى وحدات التكرير بمصفاة الزاوية اضطراريا جراء استمرار الإغلاق القسري للصمام.

كما اعتبرت بعثة الأمم المتحدة لدى البلاد، في وقت سابق، أن "الاعتداءات التي تستهدف البنية التحتية للنفط والطاقة في ليبيا أو أي أعمال قد تفضي إلى تقويضها قد تشكل أساسا لفرض تدابير عقابية بموجب قرارات مجلس الأمن".

ومنذ مدة، يطالب أفراد من حرس المنشآت النفطية برفع رواتبهم الشهرية، ضمن موجة احتجاجات مماثلة شهدها عدد من القطاعات في البلاد.