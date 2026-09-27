قائد القوات المشتركة يبحث مع طارق صالح رفع جاهزية القوات اليمنية وتنسيق الجهود

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بحث قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن حمد السلمان، السبت، مع عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني قائد قوات المقاومة الوطنية الفريق أول ركن طارق صالح، سبل تعزيز وتنسيق الجهود المشتركة بما يدعم جاهزية القوات المسلحة اليمنية على مختلف المحاور والجبهات.

وقالت قيادة القوات المشتركة، في بيان، إن السلمان التقى صالح في مقر قيادة القوات المشتركة بالرياض، حيث استعرض الجانبان تطورات المشهد اليمني، وبحثا سبل تعزيز التنسيق ودعم جاهزية القوات اليمنية "لاستعادة الدولة ومؤسساتها الوطنية"، بحسب موقع الشرق الإخباري.

وأشاد القيادي في مجلس القيادة الرئاسي وقيادته لقوات المقاومة الوطنية، بما وصفه البيان بـ"التضحيات الكبيرة في معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب".



من جانبه، أشاد صالح بدور قيادة القوات المشتركة وما تقدمه من دعم للقوات المسلحة اليمنية وقوات المقاومة الوطنية لتعزيز قدراتها، مثمناً جهود توحيد الصف وإعادة تأهيل القوات لأداء مهامها، وفق البيان.

وأكد صالح ثقته بمنتسبي القوات المسلحة اليمنية، مشدداً على أهمية مواصلة تعزيز الجاهزية والتنسيق وتكامل الجهود بما يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة.