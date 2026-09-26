خريف 2026 يستقبل موجة جديدة من أفلام السينما

• كريم عبدالعزيز «مطلوب عائليًا».. وميشيل ميلاد بطلًا للمرة الأولى فى «شيش دو».. و«شكوى 713317» لمحمود حميدة يطرح تجاريًا بعد مسيرة مع المهرجانات

تستعد دور العرض المصرية لاستقبال دفعة جديدة من الأفلام السينمائية خلال موسم خريف 2026، وتتنوع هذه الأفلام بين الكوميدى والدراما، فيما يمثل توقيت طرحها فى صالات السينما تحديًا حقيقيًا، نظرًا لتزامن هذا التوقيت مع موسم دخول المدارس والجامعات.

ويأتى فى مقدمة هذه الأفلام، «مطلوب عائليًا» الذى يعيد التعاون بين كريم عبدالعزيز وياسمين صبرى، والذى من المقرر طرحه فى صالات السينما يوم 7 أكتوبر المقبل، ويشترك فى بطولته كل من سارة بركة ومصطفى خاطر وأحمد فهمى، ومن تأليف شريف الليثى وإخراج معتز التونى، وتدور قصته فى إطار كوميدى حول عميل بالإنتربول يتولى مهمة مشتركة معقدة مع إحدى زميلاته، وخلال المهمة يضطر إلى مقابلة شخصيات غير متوقعة وتحديدًا فى إحدى الدول الآسيوية، لتبدأ سلسلة من المواقف والأزمات والمفارقات غير محسوبة.

وعلى الناحية الأخرى، تم بالفعل طرح فيلم «شيش دو» فى صالات السينما يوم 24 سبتمبر الجارى، وهو العمل الذى يكمل به باسم سمرة اتجاهه فى الفترة الأخيرة إلى النوعية الكوميدية، بينما يمثل العمل أولى البطولات السينمائية المطلقة للفنان ميشيل ميلاد، حيث تدور أحداث الفيلم فى ليلة واحدة حول صديقان، وهما عادل ونبيل يعثران على شاب ثرى فاقد للوعى، فيقرران اختطافه طلبًا للفدية هربًا من الفقر واليأس، ومع تصاعد الأحداث، تتشابك مصالح الخاطفين مع عائلة الشاب ورجل نافذ يستغل اختفاءه، لتنكشف صراعات عديدة فى إطار درامى كوميدى أسود.

«شيش دو» يشترك فى بطولته كل من ميشيل ميلاد وبيومى فؤاد وألفت امام وبسنت أبوباشا وأحمد صيام ورحمة أحمد، ومن تأليف وإخراج أكمل شهير.

هذا وقد أكد صناع الفيلم الاجتماعى الدرامى «شكوى 713317»، طرحه فى صالات السينما أواخر سبتمبر الجارى، وذلك بعد مسيرة امتدت على مدى عام كامل فى المهرجانات السينمائية، حصد فيها العديد من الجوائز، منها جائزة أفضل ممثل لمحمود حميدة فى مهرجان الدار البيضاء فى المغرب، كما عُرض الفيلم فى الدورة الماضية من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، ومهرجان روتردام.

تدور أحدث فيلم «شكوى رقم 713317» حول الزوجين المتقاعدين مجدى وسما، فى عقدهما السادس، اللذين يعيشان حياة هادئة داخل شقتهما فى حى المعادى العريق. لكن تعطل ثلاجتهما يقلب هذا الهدوء رأسًا على عقب، إذ يتحول ما يبدو مشكلة بسيطة إلى سلسلة متلاحقة من المعارك البيروقراطية مع شركة صيانة مشبوهة، ومع تدهور حالة الثلاجة، تبدأ طبقات أخرى من حياتهما فى الانهيار، ليجد الزوجان نفسيهما أمام تصدعات تتخطى حدود الأجهزة المنزلية لتصل إلى عمق علاقتهما وحياتهما اليومية.

ويشترك فى بطولته كل من محمود حميدة وشيرين وهنا شيحا ومحمد رضون وعلى الطيب وتامر نبيل وحنان وسف وأنعام سالوسة ومحمد عبده وأحمد عبدالحميد وجهاد حسام الدين، ومن تأليف وإخراج ياسر شفيعى.

ومن الأفلام المنتظرة أيضًا، فيلم «بحر» أول بطولة سينمائية مطلقة للفنان عصام عمر، والذى ينتظر العرض خلال شهر نوفمبر المقبل. الفيلم تدور أحداثه حول شاب يعانى من البطالة والأزمات المادية، قبل أن يجد نفسه فى مواجهة سلسلة من التحديات والصراعات خلال رحلة بحثه عن فرصة جديدة وحياة أفضل. والفيلم يشترك فى بطولته كل من جيهان الشماشرجى ورحمة أحمد وحاتم صلاح وبيومى فؤاد وآية سماحة ومحمد عبده، والفيلم من تأليف هيثم دبور وإخراج أحمد علاء.

وكانت هناك تكهنات بطرح فيلم حدوتة بطولة أحمد حلمى وأمينة خليل نهاية سبتمبر الجارى، إلا أن فريق العمل أوضح أن الفيلم ما زال فى مراحل المونتاج والمكساج وهو ما يجعل طرحه فى هذا التوقيت صعبًا، ولم يحدد موعد بديل.