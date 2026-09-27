استعرض الإعلامي عمرو أديب، وجبتي فطير من محافظتي الشرقية والمنوفية، للمفاضلة من وجهة نظره بين أيهما أفضل.

وخلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «MBC مصر»، قال أديب مداعبًا: «أنا وجهت بالأمس تهديد واضح وصريح للمراسلة بتاعتنا دينا الجندي قلت لها لو بكرة مجاليش فطير حياتك هتبقى في وضع خطير».

وأضاف أن المراسلة أحضرت بالفعل فطيرتين من المحافظتين لينضم إلى عضوية لجنة التحكيم للمفاضلة بين الفطير في المحافظتين.



وعرض أديب الفطيرتين وهو لا يعرف أي منهما تمثل أي محافظة فيهما، مع وضع كمية من المأكولات التي اعتاد عليها، ثم بدأ تناول الفطير على الهواء.



وبعد تجربة الفطيرتين، أشاد أديب بالاثنتين لكنه اختار إحداهما وتبين أنها تتبع سيدة من محافظة الشرقية، وعقب: «الشرقية تكسب.. قلبي قالي من الأول رغم إن المنوفية هايلة برضه».



