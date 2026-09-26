الجيش اليمني يعلن قتل وإصابة عشرات الحوثيين في غارات على تعز

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أعلن الجيش اليمني، السبت، شن سلسلة غارات جوية على مواقع وتجمعات وتعزيزات تابعة لجماعة الحوثي في عدة جبهات بمحافظة تعز (جنوب غرب)، وسقوط عشرات القتلى والمصابين في صفوفها.

ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، في بيان له عن مصدر عسكري قوله إن الطيران الحربي استهدف رتلا للإمداد تابعا للحوثيين في شارع الستين شمالي مدينة تعز، وإن الغارات "حققت إصابات مباشرة".

وبحسب البيان، أفاد المصدر بأن غارات أخرى استهدفت تعزيزات حوثية في منطقة حنة بمديرية الوازعية غربي محافظة تعز.

وأضاف المصدر أن الطيران استهدف كذلك مواقع ومخازن أسلحة وذخائر وصواريخ في مفرق ماوية ومفرق الذُّكرة شرقي المحافظة.

وأشار إلى أن غارات أخرى استهدفت تجمعا للحوثيين في منطقة السويداء بمديرية حيفان جنوبي تعز.

المصدر لفت إلى أن الغارات أسفرت عن "تدمير آليات وسقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيا، بينهم قيادات ميدانية".

ولم يصدر تعليق فوري من جماعة الحوثي على هذه المعلومات.

وتشهد عدة جبهات في اليمن تصعيدا ميدانيا، في ظل تجدد المواجهات بين القوات الحكومية ومقاتلي الجماعة في عدد من المحافظات، تشمل تعز ومأرب والجوف والبيضاء ولحج وغيرها.

وتندرج هذه التطورات ضمن تصعيد عسكري بدأ مطلع يوليو 2026، هو الأوسع منذ بدء الهدوء النسبي الذي أعقب هدنة أبريل 2022.

وتسارعت وتيرة القتال خلال سبتمبر الجاري، ما أدى إلى سيطرة الحوثيين على عدد من المراكز الحيوية في محافظتي الحديدة وتعز، بينها مدينة المخا الاستراتيجية، وصولا إلى جزيرة ميون الواقعة وسط المضيق البحري الدولي باب المندب.

ويشهد اليمن حربا منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء ومحافظات عدة في سبتمبر 2014، قبل تدخل تحالف عربي بقيادة السعودية في مارس 2015 دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.