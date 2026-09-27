زيلينسكي يتهم بوتين بالبحث عن ذرائع لمواصلة القتل

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، إنه لا يرى أي مؤشر على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد لإنهاء الحرب في أي وقت قريب، مؤكدا في خطابه المصور اليومي أن "الروس لا يستعدون لإنهاء الحرب، وليس في هذه المرحلة على الأقل".

وقال زيلينسكي: "دائما ما تكون لدى بوتين ذريعة جاهزة، ألا يلتقي، وألا يعقد اجتماعا ثلاثيا، وألا يتحدث، وألا ينهي عمليات القتل هذه وألا يوقفها".

وأضاف أنه لم يتغير أي شيء في هذا النهج طوال سنوات، متابعا: "إنه يبحث عن ذرائع لشن الحرب.. ويبدو الأمر دائما بالطريقة ذاتها، وهذا ما يظهره اجتماعنا الأخير مع الرئيس الأمريكي".

وشدد على ضرورة أن تبرز في روسيا الإرادة "لإنفاق الأموال لا على الموت بل على شيء آخر، لكي تنشأ هناك الرغبة في إنهاء هذه الحرب".

ولفت إلى أن كييف تعمل على تحقيق ذلك بالتعاون مع شركائها في مختلف أنحاء العالم.