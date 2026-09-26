العميد طارق العكاري: الصراع في اليمن ينعكس على أمن دول المنطقة

قال العميد الدكتور طارق العكاري المتخصص في الشأن الاستراتيجي والاقتصاد العسكري، إن اليمن يشهد تصاعدًا في الاشتباكات الداخلية.

وأضاف خلال على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن طبيعة التضاريس والمواقع المرتفعة تمنح أهمية عسكرية كبيرة خلال العمليات، سواء بالنسبة للقوات المهاجمة أو المدافعة، لما توفره من إمكانات للرصد والإنذار المبكر.

وأوضح أن تقييم الوضع لا يجب أن يقتصر على الصراع الداخلي في اليمن أو محاولات الحكومة اليمنية فرض سيطرتها على جماعة الحوثيين، وإنما يمتد إلى الاعتداءات التي تستهدف دولًا أخرى، وفي مقدمتها السعودية.

وأشار إلى أن خطورة المشهد تتزايد بسبب وجود خلافات سياسية وتنظيمات مسلحة داخل اليمن، إلى جانب الدعم الخارجي الذي تتلقاه بعض الأطراف، مشيرًا إلى الدعم الإيراني للحوثيين.

ولفت إلى أن طبيعة الجغرافيا اليمنية تمثل عاملًا مؤثرًا في المشهد العسكري، لافتًا إلى أن مساحة اليمن تبلغ نحو 527 ألف كيلومتر مربع، فيما يصل عدد سكانها إلى نحو 41 مليون نسمة.

وأكد أن هذه المعطيات تفرض التعامل مع الوضع اليمني باعتباره ملفًا يتجاوز حدود الصراع الداخلي، في ظل انعكاساته على أمن دول المنطقة ولا سيما السعودية.