تدهور جودة الهواء في سنغافورة وعودة المنطقة الوسطى إلى نطاق غير الصحي

تدهورت جودة الهواء في سنغافورة، اليوم السبت إذ عاد مؤشر معايير الملوثات على مدى 24 ساعة في المنطقة الوسطى إلى تجاوز نطاق "غير الصحي"، حسبما ذكرت صحيفة "ستريتس تايمز".

وبلغ مؤشر معايير الملوثات على مدى 24 ساعة في تلك المنطقة 104 عند الساعة 2000، قبل أن يرتفع قليلا إلى 108 عند الساعة 2100، متجاوزا عتبة 101 للمرة الأولى منذ خروجه من نطاق "غير الصحي" في 20 سبتمبر.

وفي الوقت نفسه، ظلت القراءات في الشمال 74، والجنوب 78، والشرق 90، والغرب 88 ضمن النطاق المعتدل. واستمرت القراءات ضمن هذا النطاق عند الساعة 2200، مع ارتفاع طفيف في جميع المناطق، حيث بلغت 78 في الشمال، و83 في الجنوب، و96 في الشرق، و94 في الغرب.

وكانت قراءات الجسيمات الدقيقة 2.5 ميكرومتر لكل ساعة، التي تشير إلى التركيزات الحالية للجسيمات الدقيقة العالقة في الهواء، ضمن مستوى مرتفع في أرجاء من سنغافورة.