مقتل 13 شخصا وسط تصاعد العنف في باكستان

أطلق مسلحون النار على سيارة إسعاف كانت تتوجه إلى موقع هجوم انتحاري استهدف نقطة تفتيش للشرطة على جانب الطريق في شمال غربي باكستان، ما أسفر عن مقتل 13 شخصا على الأقل وإصابة نحو 35 آخرين اليوم السبت، وفقا لمسئولين.

وقال بلال فيضي المتحدث المحلى باسم هيئة الطوارئ بإقليم خيبر بختونخوا، إن الهجوم الذي استخدمت فيه مركبة محملة بالمتفجرات وقع في ديرا إسماعيل خان، إحدى مقاطعات الإقليم. وقال قائد الشرطة المحلي صفدر بلوش إن معظم القتلى والمصابين من أفراد قوات الأمن والمارة.

وتابع مسئول محلي في الشرطة، يدعى كليم الله، في البداية: "قتل 11 شخصا على الأقل، بينهم امرأتان جراء الانفجار القوي".

وقال فيضي في وقت لاحق لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن الإرهابيين هاجموا مركبة كانت تنقل المصابين، ما أسفر عن مقتل اثنين على الأقل من أفراد فرق الإنقاذ.

وأضاف أن شخصا آخر أصيب في الهجوم.

وقال إن النتائج الأولية تشير إلى أن الهجوم كان تفجيرا انتحاريا استهدف نقطة تفتيش تابعة للشرطة. وأضاف أن هناك مخاوف من ارتفاع عدد القتلى.

وأعلنت حركة طالبان الباكستانية، في بيان، مسئوليتها عن هجوم على مركز شرطة في شمال غربي باكستان اليوم السبت.

وشهدت باكستان زيادة في هجمات المسلحين في السنوات الأخيرة، وأعلنت حركة طالبان الباكستانية وجيش تحرير بلوشيستان وهي جماعة انفصالية محظورة تنشط بشكل رئيسي في إقليم بلوشيستان المجاور، مسئوليتها عن العديد من الهجمات.