السكتيوي يعترف بسوء أداء عُمان أمام السعودية

أقر طارق السكتيوي، مدرب المنتخب العماني، بأحقية المنتخب السعودي في الفوز، مشيرًا إلى أن فريقه ظهر بصورة سيئة خلال الشوط الأول، قبل أن يتحسن أداؤه بعد الاستراحة.

وقال السكتيوي في المؤتمر الصحفي: «النتيجة كبيرة ومخيبة للآمال، وكنا نرغب في تحقيق الفوز. في الشوط الأول كنا سيئين جدًا، وقدمنا للمنتخب السعودي الهدفين الأول والثاني، بينما تحسن مستوانا في الشوط الثاني».

وأضاف: «المواجهة كانت تحتاج إلى جاهزية بدنية وذهنية عالية، والمنتخب السعودي كان أفضل في التعامل مع المساحات الهوائية والأرضية، كما تفوق علينا بدنيًا ورشاقة».

وأوضح المدرب العماني أن الإصابات أثرت على خياراته، خاصة عدم قدرته على إشراك أمجد الحارثي، إلى جانب غياب عدد من اللاعبين الشباب، مؤكدًا أن هذه الظروف لن تغير طريقة عمل الجهاز الفني.

وختم السكتيوي: «شكرت اللاعبين لأنهم قدموا كل ما لديهم، لكن علينا أن نعمل بشكل أكبر. ما زالت أمامنا مباراة ثالثة لتصحيح الأخطاء، وإذا أردنا تحقيق أحلامنا فعلينا أن نواصل العمل».