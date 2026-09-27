فاديفول: الخلاف مع روسيا لا يزال قائما بشأن إنهاء الحرب مع أوكرانيا

صرح وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، في أعقاب لقائه نظيره الروسي سيرجي لافروف، بأن الخلاف لا يزال قائما بشأن الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

وفي تصريحات للقناة الثانية بالتلفزيون الألماني "زد دي إف"، قال فاديفول مساء اليوم السبت: "كانت محادثات مكثفة. وبالطبع لم نتوصل إلى اتفاق بشأن نقاط أساسية".

وأضاف الوزير المنتمي إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي، أنه "عرض على لافروف خفض التصعيد، ولا سيما بالنظر إلى الوضع في أوكرانيا، لكن ذلك لم يجد حتى الآن آذانا صاغية".

وقال فاديفول إنه كان من المهم بالنسبة له أن يوضح أن ألمانيا "لا تقبل أمورا من هذا القبيل، مثل هجوم الطائرة المسيرة في لايبتسيج، وأن هذا يمثل تصعيدا لا يمكن القبول به".

وأضاف أنه حذر روسيا من الاستمرار على النهج الجاري، وأردف: "يمكننا الدفاع عن أنفسنا، ويمكننا التصدي لذلك، وسنفعل ذلك أيضا".

وتحمل الحكومة الألمانية روسيا مسئولية الواقعة المتعلقة بالعثور على طائرة مسيرة محملة بمتفجرات لم تنفجر في مطار لايبتسيج / هاله شرقي ألمانيا.

وفي المقابل، تنفي موسكو من جانبها أي مسئولية عن هذه الواقعة.

وقال وزير الخارجية الألماني إن مسألة إجراء محادثات أخرى تقع بالأساس على عاتق الجانب الروسي.

وأضاف: "إذا كانت روسيا مستعدة للحديث بصورة بناءة، وإذا كانت قبل كل شيء مستعدة للتخلي عن حربها على أوكرانيا، فمن المؤكد أنه سيكون بالإمكان إجراء محادثات".

وفسر فاديفول إبداءه الاستعداد لعقد لقاء مع لافروف بأن عددا من نظرائه في حكومات أخرى طلبوا منه أن يبقي الباب مفتوحا أمام إجراء محادثات مع روسيا.

واستطرد أن هؤلاء النظراء نصحوه بأنه "في مرحلة ما، يجب أيضا أن نعود إلى التحدث مباشرة مع بعضنا بعضا".

وأضاف أنه لا يريد أن يترك الأوروبيون للأمريكيين مهمة إجراء الحوار مع روسيا بالكامل.

وأكد فاديفول، وجود خلافات جذرية بين مواقف حكومتي البلدين.

وقال: "لكن يجب أيضا التحدث عن ذلك".

وأشار إلى أنه حتى خلال الحرب الباردة، كانت هناك دائما قنوات للتواصل.

وتابع: "رأيت أنه من الصواب البحث في الوقت الراهن عن أول فرصة للتواصل".

وقال فاديفول إن المبدأ القائل بأنه لا يجوز التحدث عن أوكرانيا بدون أوكرانيا لا يزال قائما بطبيعة الحال.

وتابع: "أنا لا أتفاوض بشأن أوكرانيا، فالأوكرانيون هم من يتولون ذلك بأنفسهم.. وأنا أطالب روسيا بالتحدث مع أوكرانيا".

وأعرب فاديفول عن اعتقاده بأن المهم الآن، على سبيل المثال، أن يتم إتاحة تصدير الحبوب من روسيا، ومن أوكرانيا في المقام الأول.

ورأى أن هذا الإجراء "مهم لهذين البلدين، ومهم بصورة خاصة لدول الجنوب العالمي".

وأشار فاديفول إلى أن مصر، على سبيل المثال، تحصل على ثلث إمداداتها من الحبوب من أوكرانيا.

وقال: "إذا لم يكن هناك تصدير للحبوب، فسيكون هناك جوع، وتحديدا في دول الجنوب العالمي. وهذا أمر يجب تجنبه".