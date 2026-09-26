كم مرة تأهل منتخب السعودية إلى نصف نهائي كأس الخليج؟

حجز منتخب السعودية مقعده في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج «خليجي 27»، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على نظيره العُماني بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب «الإنماء» بمدينة جدة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

وفرض «الأخضر» سيطرته على مجريات اللقاء منذ البداية، حيث افتتح فراس البريكان التسجيل في الدقيقة 11، قبل أن يضيف حسن كادش الهدف الثاني في الدقيقة 18، ثم عاد البريكان ليوقع على هدفه الشخصي الثاني والثالث لمنتخب بلاده في الدقيقة 34.

وكان المنتخب السعودي قد استهل مشواره في البطولة بالفوز على الكويت بهدف دون رد، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط، متصدرًا ترتيب المجموعة الأولى، يليه العراق بـ4 نقاط، ثم عُمان بنقطة واحدة، بينما ودع المنتخب الكويتي منافسات البطولة بعد خسارته في أول مباراتين.

ويختتم «الأخضر» مشواره في دور المجموعات بمواجهة العراق يوم الثلاثاء المقبل، في مباراة تحدد متصدر المجموعة، بعدما ضمن المنتخبان التأهل إلى الدور نصف النهائي.

السعودية في نصف نهائي كأس الخليج

وبتأهله إلى المربع الذهبي في «خليجي 27»، وصل المنتخب السعودي إلى الدور نصف النهائي للمرة السابعة في تاريخه، بعد مشاركاته في نسخ 2007، و2009، و2010، و2014، و2019، و2024، و2026.

ويبحث المنتخب السعودي خلال النسخة الحالية عن التتويج بلقبه الرابع في تاريخ كأس الخليج، بعدما حصد البطولة 3 مرات من قبل، فيما يتصدر منتخب الكويت قائمة الأكثر تتويجًا باللقب برصيد 10 ألقاب.