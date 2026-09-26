يغادر المهاجم أمين جويري معسكر منتخب الجزائر، بعد تعرضه لإصابة خلال مواجهة زامبيا، في افتتاح مشوار محاربي الصحراء بتصفيات كأس أمم إفريقيا 2027.

وتعرض نجم أولمبيك مارسيليا لإصابة عضلية على مستوى الفخذ، بعد مرور 18 دقيقة من المباراة التي انتهت بفوز الجزائر بنتيجة 3-1، ليغادر أرض الملعب ويشارك بدلًا منه المهاجم الشاب أمين شياخة.

وأعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، في بيان رسمي، أن الفحوصات الطبية التي خضع لها أمين جويري صباح اليوم السبت، أظهرت تعرضه لإصابة عضلية على مستوى الفخذ الأيسر.

وأضاف الاتحاد الجزائري أن اللاعب سيخضع لفترة من الراحة بناءً على نتائج الفحوصات، ليتأكد غيابه عن بقية معسكر المنتخب، على أن يتم تسريحه صباح غد الأحد.

ويُعد جويري ثاني لاعب يغادر معسكر منتخب الجزائر خلال فترة التوقف الدولي، بعد ريان آيت نوري، ظهير مانشستر سيتي، الذي تم تسريحه بقرار من المدرب إبراهيم حمداني لأسباب انضباطية.

وتمنح إصابة جويري فرصة أمام أمين شياخة للمشاركة أساسيًا في مواجهة بوروندي المقبلة، والتي قد تشهد ظهوره للمرة الأولى ضمن التشكيل الأساسي لمنتخب الجزائر، بعدما شارك في أربع مباريات سابقة كبديل دون أن يتمكن من تسجيل أي هدف.