حقق منتخب إسبانيا انتصارًا مثيرًا على حساب مستضيفه منتخب إنجلترا بنتيجة 2-3، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم، السبت، على ملعب ويمبلي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

تقدم منتخب إسبانيا مبكرًا عن طريق لامين يامال في الدقيقة 2، ثم تعادل منتخب إنجلترا عن طريق أنطوني جوردون في الدقيقة 36، ثم منح هاري كين التقدم لأصحاب الأرض بهدف ثاني في الدقيقة 40، قبل أن يتعادل الضيوف عن طريق البديل أليكس باينا في الدقيقة 60، ثم جاء الدور على البديل الثاني ميكيل أويارزابال، والذي سجل هدف الفوز لمنتخب إسبانيا في الدقيقة 74.

بدأت المباراة قوية وفرض المنتخب الإسباني أسلوب ضغطه العالي مبكرًا، حتى أخطأ المدافع الإنجليزي مارك جيهي، وتصل الكرة إلى لامين يامال الذي انفرد وسجل التقدم للإسبان في الدقيقة 2.

وواصل المنتخب الإسباني ضغطه الهجومي وسجل فيران توريس هدفًا في الدقيقة الثامنة ألغاه الحكم بداعي وجود تسلل على مهاجم باريس سان جيرمان، الذي عاد وأهدر انفرادين أمام المرمى.

وفي منتصف الشوط الأول انتفض المنتخب الإنجليزي بكبرياءه للعودة في النتيجة، واستغل هجمة مرتدة سريعة انطلق فيها جود بيلينجهام من وسط ملعبه حتى مرر لأنطوني جوردون الذي انفرد وسجل التعادل في الدقيقة 36.

ثم تواصل الضغط الإنجليزي ووصلت الكرة إلى نيكو أوريلي في الجانب الأيسر وأرسل عرضية مميزة قابلها هاري كين برأسية، ارتطمت بالمدافع مارك كوكوريلا، وسكنت شباك الإسبان في الدقيقة 40.

وفي الشوط الثاني انعكست الأمور، وبدأ المنتخب الإنجليزي بضغط هجومي بحثًا عن حسم المباراة بالهدف الثالث، وتحصل المنتخب على ركلة جزاء في الدقيقة 54، أهدرها هاري كين في العارضة، بعدما انزلقت قدمه اليسرى أثناء التسديد.

وفي الدقيقة 55 لجأ لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا إلى مقاعد البدلاء، حيث أشرك أليكس باينا وميكيل أويارزابال بدلًا من نيكو ويليامز وفيران توريس.

ولم تتأخر التغييرات كثيرًا حيث ظهر أليكس باينا في الدقيقة 60 واستلم كرة على حدود منطقة الجزاء سددها بدقة كبيرة في شباك منتخب الأسود الثلاثة معدلًا النتيجة في المباراة.

ثم جاء باينا بتمريرة مميزة في الدقيقة 74، وضعت البديل الثاني ميكيل أويارزابال أمام المرمى ولم يجد صعوب في تسجيل الهدف الثالث بطريقة مميزة من أعلى حارس مرمى منتخب إنجلترا جيمس ترافورد.

وفي الوقت المتبقي من المباراة حاول المنتخب الإنجليزي العودة والتعادل على أقل تقدير لتجنب الخسارة على ملعبه ووسط جماهيره ولكن دون تغيير في النتيجة، لتنتهي المباراة بانتصار ثمين لمنتخب إسبانيا.

بهذا الفوز واصل المنتخب الإسباني سلسلة اللاهزيمة المميزة، حيث وصل للمباراة 39 على التوالي بدون هزيمة، كأطول سلسلة لا هزيمة لمنتخب أوروبي.

وتصدر المنتخب الإسباني صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة من المستوى الأول، بعد الفوز في مباراة اليوم، بفارق الأهداف أمام منتخب كرواتيا، الذي فاز في التوقيت ذاته على جمهورية التشيك بنتيجة 2-1.