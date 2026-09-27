بانكوك: تعليق خدمات الخط الأحمر للقطارات إثر عطل كهربائي

أعلنت السلطات التايلاندية، تعليق خدمات قطار الركاب للخط الأحمر مؤقتا، مساء اليوم السبت، إثر عطل في النظام الكهربائي أثر على نظام الإشارات الخاص به.

ووفقا للشركة المشغلة، وهي شركة قطارات السكك الحديدية الكهربائية التابعة للحكومة، فقد وقع الخلل في حوالي الساعة 4 عصرا، وفقا لما ذكرته صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية.

وجرى إرسال مهندسين وأخصائيين للتحقيق، وتبين أن عطلا في النظام الكهربائي أثر على نظام الإشارات، مما دفع إلى التعليق المؤقت للخدمات عبر المحطات الـ13 كافة للسماح بإجراء الإصلاحات اللازمة.

وأثر التعليق على كل من خطي الخط الأحمر الداكن والخط الأحمر الفاتح، وذلك بين محطة "كرونج ثيب أفيوات" ورانسيت، وبين كرونج ثيب أفيوات وتالينج تشان، على التوالي.

وقالت الشركة، إن المسئولين يجرون فحوصات أمان مفصلة على نظام السكك الحديدية قبل استئناف الخدمات.