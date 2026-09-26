نائب أمريكي يدعو إسرائيل للإفراج عن مروان البرغوثي: يجب أن يختار الفلسطينيون قادتهم بأنفسهم

دعا عضو الكونجرس الأمريكي الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا رو خانا، إسرائيل إلى الإفراج عن الأسير مروان البرغوثي، معتبرًا أنه يمكن أن يؤدي دورًا في القيادة الفلسطينية وفي أي مسار سياسي مستقبلي بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وقال خانا في تسجيل مصور نشره: «أدعو اليوم إلى الإفراج عن مروان البرغوثي من السجن الإسرائيلي. يجب أن يختار الفلسطينيون قادتهم بأنفسهم».

وأضاف أن البرغوثي «يحظى بمكانة فريدة بين مختلف الفصائل الفلسطينية»، مشيرًا إلى أنه يُنظر إليه باعتباره شخصية غير فاسدة، وقائدًا قويًا وعلمانيًا.

وتابع خانا أن البرغوثي «يمكنه أن يقود إلى إقامة دولة فلسطينية تعيش بسلام مع إسرائيل»، بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا».

وشدد النائب الأمريكي على أن الإفراج عن البرغوثي لا يعني تبرئته من الأفعال التي أُدين بها، وقال: «الإفراج عن البرغوثي لا يمنحه عفوًا أو إعفاءً أخلاقيًا من الجرائم التي ربما ارتكبها».

وأضاف أن منظمات حقوق إنسان عدة قالت إن محاكمته لم تكن عادلة، معتبرًا أن الإفراج عنه ضروري، بحسب رأيه، «لدفع السلام إلى الأمام»، وقارن ذلك بمسارات سياسية شارك فيها قادة كانت لهم ماضٍ مسلح أو عنيف ثم أصبحوا لاحقًا أطرافًا في عمليات سياسية.

وأشار خانا إلى أن تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين قد يتطلب مستقبلًا تشكيل لجنة للحقيقة والمصالحة، لكنه شدد على ضرورة منح الفلسطينيين دورًا أكبر في تقرير مستقبلهم السياسي.

وقال: «إذا كنا محظوظين بما يكفي للوصول إلى سلام عادل بين إسرائيل والفلسطينيين، فسنحتاج إلى لجنة للحقيقة والمصالحة. لكن في الوقت الحالي، يجب أن نبدأ بمنح الفلسطينيين صوتًا في سيادتهم وفي عملية السلام. أفرجوا عن البرغوثي».

ويعد البرغوثي من أبرز قيادات حركة فتح والشخصيات الفلسطينية البارزة المعتقلة في السجون الإسرائيلية.

وكانت محكمة إسرائيلية قد أدانته عام 2004 بخمس تهم بالقتل، وحكمت عليه بخمسة أحكام بالسجن المؤبد.

وينفي البرغوثي مسؤوليته عن التهم الموجهة إليه، كما رفض صلاحية المحكمة الإسرائيلية لمحاكمته.

وتأتي تصريحات خانا في وقت تتصدر فيه القضية الفلسطينية جدول أعمال دبلوماسيًا خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وفي ظل نقاش متزايد حول مستقبل القيادة الفلسطينية والمسار السياسي.

وشارك خانا خلال الأسبوع الجاري في فعاليات على هامش اجتماعات الجمعية العامة، من بينها كلمة في «جمعية آسيا»، عرض خلالها رؤيته للسياسة الخارجية الأمريكية وقضايا تتعلق بالصين والذكاء الاصطناعي ودور الدبلوماسية الأمريكية.

وتزامنت تصريحاته أيضًا مع الاستعدادات للانتخابات الفلسطينية. وكان الرئيس محمود عباس قد أعلن أن الانتخابات التشريعية ستُجرى في 28 نوفمبر المقبل، فيما يُتوقع إجراء الانتخابات الرئاسية في مطلع عام 2027.