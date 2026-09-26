لافروف يتهم الدول الأوروبية بعرقلة مفاوضات السلام بشأن أوكرانيا

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اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الدول الأوروبية بتأجيج الحرب في الصراع الدائر في أوكرانيا.

وقال لافروف، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إن الدول الأوروبية تفعل كل ما بوسعها لإحباط فرص إجراء مفاوضات سلام بشأن أوكرانيا.

وتابع: "مع إدراك أوروبا عدم جدوى جهودها، فإنها تفعل كل ما بوسعها لمنع التوصل إلى حل سلمي وإحباط فرص إجراء مفاوضات تهتم بها أطراف عديدة، بما في ذلك إدارة (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب".

وأضاف أن الغرب يزود الحكومة الأوكرانية بالأسلحة ويساعد كييف على "استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية بالطائرات المسيّرة والصواريخ".

وتشن روسيا عمليى شاملة ضد أوكرانيا منذ أكثر من أربع سنوات ونصف، وهي نفسها تستخدم الصواريخ والطائرات المسيّرة وحتى القنابل الجوية ضد مدن في البلد المجاور.

وشدد لافروف، على أن الحرب ضد أوكرانيا ستستمر.

وقال: "سنواصل كفاحنا من أجل الحقيقة والعدالة حتى النهاية"، مضيفا أن الأهداف العسكرية ستتحقق.

وأضاف: "سيتم القضاء على التهديد الذي يواجه أمن روسيا، وستُستعاد الحياة السلمية".