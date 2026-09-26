الزمالك يخفف الحمل البدني للاعبي الفريق استعداد لودية مودرن

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على تخفيف الحمل البدني للاعبين، خلال مران اليوم السبت، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، في إطار الاستعداد لمباراة زد المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك خوفًا من تعرض اللاعبين للإرهاق قبل مباراة مودرن سبورت الودية، المقرر لها غدًا الأحد.

وتولى البرتغالي نونو كوستا ريبيرو مدرب الأحمال، الإشراف على الفقرة البدنية للاعبين والتي بدأت بالركض حول الملعب، بالإضافة إلى بعض التدريبات الخفيفة بالكرة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره زد يوم 7 أكتوبر المقبل على ستاد المقاولون العرب في إطار مباريات كأس عاصمة مصر.