فاديفول يطالب لافروف بالتخلي عن التصعيد تجاه ألمانيا وأوروبا والناتو

طالب وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، خلال لقائه نظيره الروسي سيرجي لافروف، روسيا بـ"التخلي عن نهج التصعيد الخطير تجاه ألمانيا وأوروبا وحلف شمال الأطلسي (الناتو)".

ووفقًا لمصادر من أوساط الوفد الألماني، فإن فاديفول صرح في الوقت نفسه بأن إمكانية عودة حكومتي البلدين إلى علاقات بناءة بصورة أكبر مما كانت عليه، تظل قائمة في أي وقت.

وقال فاديفول، بحسب هذه المصادر، إن ذلك يتطلب "استعدادًا جادًا" من القيادة الروسية لإنهاء "حربها العدوانية المخالفة للقانون الدولي على أوكرانيا، والإسهام في استعادة نظام سلام دائم في أوروبا".

وكان فاديفول ولافروف قد عقدا بشكل مفاجئ محادثات استمرت لما يزيد عن 20 دقيقة على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وذلك في أول لقاء ثنائي يعقده الوزيران منذ سنوات.

وبعدما نقلت وكالة الأنباء الروسية "تاس" عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، القول إن الجانب الألماني هو الذي طلب عقد الاجتماع، ظهرت رواية مختلفة على هامش اجتماع الأمم المتحدة، تفيد بأن لافروف هو من أبلغ الجانب الألماني، عبر دول ثالثة، استعداده لإجراء محادثات، وأن الجانب الألماني تجاوب مع هذا العرض.

وأوضح فاديفول، وفقًا لمصادر من أوساط الوفد، أن حوادث "مثل محاولة الهجوم الأخيرة في مطار لايبتسيج أو شن هجمات هجينة أخرى، لن تهز عزم ألمانيا على دعم أوكرانيا، بل إنها ستزيد من تدهور العلاقات الثنائية بين ألمانيا وروسيا، التي تضررت بشدة بالفعل بسبب روسيا".

وتُحَمِّل الحكومة الألمانية روسيا مسؤولية الواقعة المتعلقة بالعثور على طائرة مسيرة محملة بمتفجرات لم تنفجر في مطار لايبتسيج / هاله شرقي ألمانيا.

وفي المقابل، تنفي موسكو من جانبها أي مسؤولية عن هذه الواقعة.

وبحسب هذه البيانات، أدان الوزير المنتمي إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي، أيضًا "العدوان الروسي المستمر والذي يزداد استهدافًا للسكان المدنيين في أوكرانيا".

وطالب فاديفول بانسحاب القوات الروسية وإقرار وقف دائم لإطلاق النار.

وقال إن أوكرانيا أعلنت استعدادها للتفاوض "لمرات لا تحصى"، وإن ألمانيا مستعدة لمواصلة دعم هذا المسار.

كما دعا وزير الخارجية الألماني، روسيا إلى استغلال جميع الإمكانات للتوصل إلى اتفاق بشأن تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، مشددا على ضرورة انخراط كافة الأطراف بأسلوب بناء في ظل نقص الغذاء في العديد من البلدان، ولا سيما في دول الجنوب العالمي.

يذكر أن التهديدات الروسية جعلت في حكم المستحيل تقريبا أن تقوم أوكرانيا بتصدير أجزاء كبيرة من محصول الحبوب لديها عبر البحر الأسود، كما جرت العادة في أوقات السلم.