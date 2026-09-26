كولومبيا تسلم زعيم حركة متمردة إلى أمريكا

أُعيد أحد أمراء الحرب الكولومبيين، الذي تأخر تسليمه إلى الولايات المتحدة عدة أشهر بعد أن عينته الحكومة السابقة في البلاد مفاوضا للسلام، جوا إلى كاليفورنيا واحتجزه عملاء فيدراليون أمريكيون.

ويواجه جيوفاني أندريس روخاس اتهامات في الولايات المتحدة بالاتجار بالمخدرات والإرهاب.

وكان متحدثا باسم حركة "كوماندوس دي لا فرونتيرا" المتمردة لعدة سنوات وزعيما لها، وهي حركة معروفة بالاتجار بالكوكايين في بوتومايو، وهي مقاطعة كولومبية تقع على الحدود مع الإكوادور وبيرو.

وكان روخاس، المعروف أيضا بلقب "العنكبوت"، قد حظي بالحماية من التسليم إلى الولايات المتحدة من قبل الرئيس الكولومبي السابق جوستافو بيترو، الذي طلب منه المشاركة في محادثات السلام مع الحكومة الكولومبية.

لكن الحكومة الجديدة، بقيادة الرئيس المحافظ أبيلاردو دي لا إسبرييا، رفعت الحظر المفروض على تسليم روخاس، في خطوة أشارت إلى تحول في الاستراتيجية الأمنية للبلاد.

وقال دي لا إسبرييا أمس الجمعة، بعد أن أشرف شخصيا على نقل روخاس إلى الولايات المتحدة: "لا يمكنك بناء السلام من خلال حماية إرهابيين مرتبطين بالمخدرات مثل هذا المجرم".

وتابع: "أطلب من السلطات الأمريكية.. ألا يتم السماح له بالتفاوض على صفقات من شأنها أن تترك جرائمه دون عقاب".