تركيا: ما ترتكبه إسرائيل من ظلم ومجازر لم يعد يمر دون رد

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قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، السبت، إن عزلة إسرائيل على الساحة الدولية تتزايد بصورة متواصلة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده فيدان في نيويورك، عقب مشاركته في أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال فيدان إن «ما ترتكبه إسرائيل من ظلم ومجازر لم يعد يمر دون رد كما كان في السابق».

وأوضح أن لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، على هامش أعمال الجمعية العامة، تناول قضية غزة وآخر التطورات المتعلقة بالتوتر مع إيران.

وأشار فيدان إلى أن الجانب التركي أجرى مباحثات بشأن «حلف مكة»، مضيفًا: «هناك بعض التهديدات العسكرية التي تستهدف السعودية، وقد جرى تناولها أيضًا».

وأكد أن تركيا تواصل جهودها بشكل مكثف من أجل إيجاد بيئة خالية من الصراعات ويسودها السلام في المنطقة.

إيران والولايات المتحدة

وفيما يتعلق بالمباحثات الإيرانية الأمريكية للتوصل إلى تسوية للصراع بين البلدين، قال فيدان إن «الأمر الإيجابي هو استمرار الجهود، أما الجانب السلبي فهو أنها لم تسفر حتى الآن عن نتيجة».

وأضاف: «يجب أن يكون الأساس هو مواصلة العمل عبر المسار الدبلوماسي، دون إتاحة المجال لبيئة صراع ودون تجدد الحرب».

وأشار فيدان إلى أن الجانب التركي بحث مع محاوريه الأمريكيين والإيرانيين كيفية منع امتداد الحرب إلى المنطقة.

قاعدة بعشيقة

وفي الشأن العراقي، قال فيدان إن الجانب العراقي وضع هدفًا سياسيًا يتمثل في نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة، مؤكدًا دعم تركيا لهذه الرؤية.

وأضاف أن العراق وضع، بصورة خاصة، نزع سلاح تنظيم «بي كي كي» الإرهابي والجماعات المرتبطة به ضمن أهدافه.

وتابع: «كلما جرى تنفيذ خريطة الطريق العراقية، ستتجه تركيا أيضًا إلى خفض وجودها هناك تدريجيًا وإنهائه، وأتحدث هنا عن قاعدة بعشيقة».