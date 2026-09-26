مقتل 12 وإصابة 35 في هجوم انتحاري وإطلاق نار على سيارة إسعاف في باكستان

أطلق مسلحون النار على سيارة إسعاف كانت تتوجه إلى موقع هجوم انتحاري استهدف نقطة تفتيش للشرطة على جانب الطريق في شمال غربي باكستان، ما أسفر عن مقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة نحو 35 آخرين اليوم السبت، وفقا لمسؤولين.

وقال بلال فايزي، المتحدث المحلى باسم هيئة الطوارئ بإقليم خيبر بختونخوا ، إن الهجوم الذي استخدمت فيه مركبة محملة بالمتفجرات وقع في ديرا إسماعيل خان، إحدى مقاطعات الإقليم . وقال قائد الشرطة المحلي صفدر بلوش إن معظم القتلى والمصابين من أفراد قوات الأمن والمارة.

وأعلنت حركة طالبان الباكستانية، في بيان، مسؤوليتها عن هجوم على مركز شرطة في شمال غربي باكستان اليوم السبت.

وشهدت باكستان زيادة في هجمات المسلحين في السنوات الأخيرة، وأعلنت حركة طالبان الباكستانية وجيش تحرير بلوشيستان وهي جماعة انفصالية محظورة تنشط بشكل رئيسي في إقليم بلوشيستان المجاور، مسؤوليتها عن العديد من الهجمات.

وحركة طالبان الباكستانية كيان منفصل عن حركة طالبان الأفغانية، التي عادت إلى السلطة في أفغانستان في عام 2021 ، لكنها تتحالف معها.