قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت،، إن "الغارات الجوية الروسية على أوكرانيا أسفرت مجددا عن سقوط قتلى ومصابين بين المدنيين"، مشيرا إلى مقتل شخصين في مدينة زابوريجيا وإصابة 14 شخصا في أنحاء البلاد.

وكتب زيلينسكي، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن "الهجمات استهدفت كييف أيضا، إضافة إلى مناطق أوديسا وسومي وخاركيف وبولتافا وميكولايف وفينيتسا".

وخلال النهار، شن سلاح الجو الروسي غارة على مدينة سومي شمال شرقي أوكرانيا، مما أسفر، وفقا للأرقام الرسمية، عن مقتل شخصين وإصابة ستة آخرين على الأقل، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وفي دنيبرو، لقي شخصان حتفهما إثر غارة جوية روسية. وأُصيب اثنان آخران من سكان المدينة جراء الهجوم، حسبما قال المسؤول العسكري الإقليمي أولكسندر هانزا عبر تطبيق تيلجرام.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، صباح اليوم السبت: "من الضروري ألا ينسى شركاؤنا: أن روسيا تصعّد هجماتها كل يوم. وإذا اختار الروس جعل ضرباتهم أكثر وحشية، فعلى العالم أن يختار ردوداً أقوى لمنع انتشار الحرب بشكل أكبر".

وكان زيلينسكي، ناشد دول العالم في الأمم المتحدة قبل أيام، حرمان روسيا من الحصول على العائدات عبر العقوبات وحظر التجارة، وكذلك حرمان موسكو من الأموال التي تحتاجها لإطالة أمد الحرب.

وأكد زيلينسكي، أن طائرات مسيّرة أوكرانية شنت ضربات على مصفاة إلسك في إقليم كراسنودار جنوب روسيا، وعلى مصنع للأسلحة في منطقة روستوف.

وأسفرت ضربات بطائرات مسيرة روسية على العاصمة كييف أمس الجمعة عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة 59 آخرين.

وتوعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفي كلمة ألقاها في سانت بطرسبرج، بشن ضربات أشد على أوكرانيا، مقدما ذلك على أنه رد على هجوم أوكراني كبير بطائرات مسيرة استهدف موسكو في يوم الانتخابات البرلمانية الروسية، وفقا لـ (د ب أ).

وفي منطقة خيرسون، التي تسيطر عليها القوات الروسية، أصابت طائرة مسيرة أوكرانية مقهى، ما أسفر عن مقتل شابتين، وفقا لوكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس"، وجرى انتشال شخصين مصابين من تحت الأنقاض.

وفي مدينة بيلجورود جنوب روسيا، أصابت طائرة مسيرة أوكرانية سيارة، ما أدى إلى إصابة امرأتين كانتا بداخلها، حسبما أفادت السلطات.

ولم يتسن التحقق بصورة مستقلة من أي من هذه التقارير.